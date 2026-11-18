Vládnoucí rodina včetně Kimovy manželky Ri Sol-ču si prohlédla místa, kde podle plánu vznikají nové hotely, lyžařské zázemí a doprovodná turistická infrastruktura.
Severokorejská média uvádějí, že záměrem projektu je přilákat více návštěvníků do okolí posvátné hory Pektusan, jež tvoří přirozenou hranici s Čínou.
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Fotoaparáty se ale hlavně zaměřily na mladou dceru severokorejského diktátora, která se na bílém svahu mohla projet na lyžích.
Vzhledem k tomu, že jí Kim v posledních letech dopřává značnou mediální pozornost, experti předpokládají, že by ho po smrti mohla vystřídat. i jihokorejská rozvědka se domnívá, že ji otec už připravuje k budoucímu převzetí moci.