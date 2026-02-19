Kim usedl za volant raketometu. Jsou úžasné, chválil si nové zbraně vybavené AI

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním ceremoniálu představil nasazení 50 nových odpalovacích zařízení pro jaderné střely krátkého doletu. Sám si v hlavním městě Pchjongjangu vyzkoušel řízení raketometu s jadernou hlavicí. Jde o jednu z nejsilnějších svého druhu na světě, chlubil se. Mluvil i o rozšiřování vojenských kapacit.

Kim nové zbraně představil před důležitým sjezdem vládnoucí strany. Země tím vysílá varovný signál svým sousedům v Jižní Koreji.

Kimova sestra Kim Jo-čong, výrazná představitelka zahraniční politiky země, v prohlášení sice uznala omluvu jihokorejského ministra ohledně údajných vpádů civilních dronů, ale uvedla, že KLDR posiluje bezpečnost hranic proti „nepřátelskému“ jihu, píše The Washington Post (WP). KLDR minulý měsíc pohrozila odvetou poté, co Soul obvinila, že nad její území vyslal sledovací drony. Jihokorejská vláda to popřela, policie ale vyšetřuje tři civilisty podezřelé z dopravování dronů do Severní Koreje z pohraničních oblastí.

Nové raketomety označil Kim ve svém projevu za „úžasné“ . Uvedl, že jsou vybaveny umělou inteligencí a pokročilými naváděcími technologiemi. Odborníci podle WP tvrdí, že velké dělostřelecké rakety Severní Koreje stírají rozdíl mezi dělostřeleckými systémy a balistickými raketami krátkého doletu, protože mohou vytvářet vlastní tah. Nová vozidla podporují 600milimetrové raketomety s multiplikátorem.

Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Vztahy mezi Severní a Jižní Koreou se v posledních letech zhoršily. Stalo se tak poté, co Kim upustil od původní snahy o mírové sjednocení zemí a vyhlásil nepřátelský „dvoustranný“ systém na Korejském poloostrově. Téměř všechna jednání o spolupráci KLDR pozastavila v roce 2019.

