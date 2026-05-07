Na únorové vojenské přehlídce se Kim Čong-un a jeho dcera objevili v téže černé kožené bundě, kterou severokorejský lídr často nosí na veřejné události. „Když má jeho mladá dcera na sobě stejný symbolický oděv, je těžké to vnímat jako náhodu,“ řekl portálu NBC News Lim Eul-čchol, profesor na univerzitě Kjongnam v Soulu. „Pravděpodobně jde o záměrný krok, který má severokorejské veřejnosti sdělit, že Kim Ču-e je dědičkou svého otce.“
Podle stanice BBC je napodobování módy předchozích generací, známé jako „kopírování image“, taktikou, kterou severokorejští vůdci využívají k udržení moci. V raných letech své vlády se tak Kim Čong-un oblékal jako jeho dědeček Kim Il-song, jenž má jako zakladatel KLDR takřka božský status.
|
Kim opět vyvedl svoji dceru, přihlíželi odpalu raket. Dívka budí spekulace
„Omezení, kterým mladý Kim Čong-un jako nástupce čelil, například nedostatek zkušeností a nízký věk, mohla být kompenzována výhradně tím, že se podobal Kim Ir-senovi. Došlo to až do bodu, kdy mezi Severokorejci kolovaly zvěsti, že se Kim Ir-sen převtělil,“ podotýká Čong Song-čchang, zástupce ředitele Institutu Sejong.
Jihokorejská rozvědka soudí, že Kim Čong-un veřejným ukazováním své dcery připravuje Severokorejce na to, aby ji přijali jako jeho nástupkyni. Naznačuje to i skutečnost, že ho doprovází na inspekcích vojenských zařízení, přičemž se objevují i zprávy, že dívka již hovoří s vysokými vojenskými představiteli a údajně se stala i šéfkou raketové správy.
|
15. března 2026
Expert Čong podotýká, že Kim Ču-e často nosí formální kostýmy a sukně ve stylu připomínajícím oblečení její matky Ri Sol-ču. Analytik se domnívá, že to není náhoda, nýbrž výsledek diktátu Oddělení propagandy a agitace.
„Vzhledem k tomu, že je stále velmi mladá, mohl by být její věk vnímán jako potenciální slabina budoucího vůdce. Zdá se, že ji režim obléká do formálních oděvů podobných těm, které nosí její matka, aby zakryl její mládí a vyvolal dojem větší dospělosti,“ myslí si odborník Čong.
Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější
Režim sice ostře vystupuje proti jakémukoliv nošení „buržoazního“ či „antisocialistického“ západního oblečení a běžné Severokorejce za to tvrdě trestá, sama Kim Ču-e se však v luxusních západních kouscích ukazuje. V roce 2023 se objevila v černé prošívané bundě z francouzského módního domu Christian Dior v hodnotě 1 900 dolarů (skoro 40 tisíc korun).
Toto veřejné vystavování bohatství má rovněž zřejmě ukázat, že Kimova dynastie stojí zcela mimo veškerá pravidla. „Nošení oděvů z kvalitní kůže je způsobem, jak dát najevo svůj výjimečný status,“ říká Čong. „Luxusní značky, kožené bundy a kožešinové kabáty jsou vzácné oděvy, které si běžní Severokorejci nemohou dovolit.“
|
Kim udělal z dcery šéfku raketové správy. Zpravodajci jí přiřkli nové jméno
To však neznamená, že obyvatelé KLDR po takovém oblečení netouží. Objevily se zprávy o nárůstu výskytu luxusního zboží, jako je kosmetika a parfémy značky Chanel, mezi bohatými vrstvami. V oblibě jsou i kožené trenčkoty. V prestižních mateřských školách některé děti nosí průsvitné halenky podobné těm, které měla Kim Ču-e, a ve městech sousedících s Čínou se staly populárními kožešinové kabáty.
|
2. ledna 2026