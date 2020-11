Konec kuřáckého ráje. Kim zakázal kouření ve školách či kinech, sám bání dál

Víte, co znamená 7.27? Byla by to dobrá otázka do soutěže Chcete být milionářem. Nevypadli by na ní snad jenom Severokorejci. Jde totiž o tamější nejluxusnější značku cigaret, která v Pchjongjangu cenově trumfne veškeré západní produkty. Pokud spatříte na fotografii bánícího vůdce Kim Čong-una, pak téměř jistě potahuje právě ze 7.27. Je to jeho značka, domácí výrobek, na který nedá dopustit.

Zapalují si jí pochopitelně také všichni nejvyšší papaláši. Když nic jiného, tak je to velmi vlastenecké. Ono tajemné číslo je totiž datum. 27. července 1953, den, kdy Severní Korea – alespoň podle blouznění tamní propagandy – vyhrála korejskou válku.