VIDEO: Kimovi čističi opět v akci. Ničili jeho tělesné stopy po schůzce s Putinem

  20:25
Tajnůstkářský severokorejský režim přísně střeží jakékoli informace týkající se zdraví vůdce Kim Čong-una. A totéž platí i pro potenciálně zneužitelné fyzické stopy. Proto po středečním setkání mezi Kimem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Pekingu nastoupil na místo severokorejský tým, který pečlivě očistil všechny předměty a místa, jichž se Kim Čong-un dotkl.

Navzdory tomu, že se vztahy mezi Kimem a Putinem zdají být přátelské, záznamy pořízené ve středu v Pekingu ukazují, že severokorejský režim nehodlá nic ponechat náhodě a je odhodlaný nenechat nikde žádné stopy, z nichž by bylo možné získat informace o Kimově zdraví.

Kremelský reportér Alexander Junašev zveřejnil na sociální síti Telegram video, na kterém dva členové Kimova týmu pečlivě uklízejí místnost v čínském hlavním městě, kde se odehrálo více než dvouhodinové setkání severokorejského vůdce s jeho ruským protějškem. Kimovi uklízeči otřeli opěradlo a područky křesla, stejně jako stolek vedle něj. Odnesli také skleničku, ze které Kim pil.

Ruský prezident Vladimir Putin se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem na bilaterálním jednání (3. září 2025)
„Po skončení jednání zaměstnanci doprovázející hlavu KLDR pečlivě zničili všechny stopy po Kimově přítomnosti,“ napsal reportér.

Stejně jako při předchozích zahraničních cestách si Kim sbalil vlastní toaletu do svého zeleného obrněného vlaku, kterým cestoval do Pekingu, aby skryl stopy svého zdravotního stavu, uvedl japonský list Nikkei s odvoláním na jihokorejské a japonské zpravodajské služby.

Taková opatření jsou standardním protokolem už od dob Kimova předchůdce, jeho otce Kim Čong-ila, uvedl Michael Madden, expert na severokorejské vedení ze Stimsonova centra se sídlem v USA.

„Speciální toaleta a nezbytné pytle na odpadky, odpad a cigaretové nedopalky slouží k tomu, aby zahraniční zpravodajská služba, i ta přátelská, nezískala vzorek a nemohla ho otestovat,“ řekl Madden. „To by mohlo poskytnout informace o Kimově zdravotním stavu,“ dodal.

Kim vzal dceru na první zahraniční cestu, Číňané ji vítali jako jeho nástupkyni

V roce 2019, po summitu v Hanoji s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, byli Kimovi strážci spatřeni, jak blokují celé patro v hotelu, kde byl severokorejský vůdce ubytován. Několik hodin uklízeli jeho hotelový pokoj a odnesli z něj mimo jiné i matraci z postele.

Kimův tým byl také vidět, jak pečlivě čistí předměty, než je Kim použije. Během setkání severokorejského vůdce s tehdejším jihokorejským prezidentem Mun Če-inem v roce 2018 severokorejští strážci postříkali židli a stůl dezinfekčním prostředkem a otřeli je, než se Kim posadil.

Než se v roce 2023 zúčastnil summitu s Putinem, otřel Kimův bezpečnostní tým jeho židli dezinfekčním prostředkem a důkladně zkontroloval, zda je židle bezpečná. Jeden z členů týmu dokonce použil detektor kovů, aby židli prověřil, dodal Reuters.

