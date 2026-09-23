KLDR otestovala novou zbraň. Způsobí bolest hlavy nepřátelům, pyšní se Kim

Raketové síly v neděli „úspěšně otestovaly nový typ zbraně“, uvedla severokorejská agentura KCNA. „Test neměl žádný negativní dopad na bezpečnost sousedních zemí,“ dodala s tím, že šlo o rozšíření běžných aktivit raketových sil a jejich výzkumných ústavů týkajících se národní bezpečnosti.
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Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
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Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
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NATO je k něčemu jinému, nemusíme reagovat na všechno, řekl Kaliňák
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V kauze falešné závěti továrníka Řípy soud zprostil obžaloby všechny stíhané
Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi osvobodil všechny čtyři obžalované ženy. Hlavní obviněnou byla vdova po podnikateli Alena Řípová....
Nejlepším prezidentem byl Havel, řekl průzkum. Pavel si polepšil, ale lepší byl Klaus
Za nejlepšího porevolučního prezidenta lidé stále považují Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel, který si od předchozího...
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Výbuch ve vlašimské zbrojovce. Jeden zraněný, další člověk má potíž se sluchem
Ve vlašimské zbrojovce Sellier & Bellot se ráno ozval výbuch. Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění, další má potíže se sluchem. Nebezpečí nehrozí, policie případ prověřuje jako pracovní úraz,...
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Severokorejský vůdce Kim Čong-un přihlížel testu nové hypersonické rakety. Prohlásil, že nepřátelům KLDR způsobí „nevyléčitelnou bolest hlavy“, a zdůraznil, že test ukazuje moc severokorejského...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Británie po Trumpově tlaku přehodnotí „hroznou“ dohodu o Čagoských ostrovech
Britská vláda přehodnotí dohodu o předání Čagoských ostrovů Mauriciu, kterou tento týden kritizoval americký prezident Donald Trump, řekl britský ministr obrany Wes Streeting. Dohodu je podle něj...
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