Kim dohlížel na první letošní raketové testy. Odkázal na situaci ve Venezuele

Severní Korea v neděli provedla testy hypersonických raket, píše agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média, podle kterých střely zasáhly cíle nad mořem ve vzdálenosti asi 1000 kilometrů východně od KLDR. Podle agentury AFP se jednalo o první testy raket v letošním roce, přičemž severokorejský vůdce Kim Čong-un nepřímo odkázal na sobotní americkou intervenci ve Venezuele.
Kim Čong-Un dozoruje test hypersonických raket. (4. ledna 2026)

Kim Čong-Un dozoruje test hypersonických raket. (4. ledna 2026) | foto: KCNAAP

Kim Čong-Un dozoruje test hypersonických raket. (4. ledna 2026)
Hypersonická raketa otestovaná KLDR. (4. ledna 2026)
Kim Čong-Un dozoruje test hypersonických raket. (4. ledna 2026)
Kim Čong-Un dozoruje test hypersonických raket. (4. ledna 2026)
6 fotografií

Kim, který odpálení raket přihlížel, podle severokorejské agentury KCNA uvedl, že je strategicky velmi důležité mít a dále rozšiřovat „silné a spolehlivé“ jaderné odstrašující prostředky, a to i kvůli „současné geopolitické krizi a různým mezinárodním okolnostem“.

Podle AFP tím poukazoval na útok na Venezuelu, při kterém americké síly unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Severní Korea v neděli intervenci odsoudila jako narušení suverenity Venezuely.

Potopená ruská loď vezla části jaderného reaktoru do KLDR, tvrdí vyšetřovatelé

KLDR raketové testy provedla ve stejný den, kdy jihokorejský prezident I Če-mjong zahájil čtyřdenní návštěvu Číny. Na jeho programu je podle Reuters mimo jiné schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým chce jednat o obnovení vzájemných vztahů a oživení kontaktů mezi Jižní a Severní Koreou.

