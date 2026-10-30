Její součástí byly mimo jiné i taktické bezpilotní letouny určené k sebevražedným útokům, taktické řízené střely, víceúčelové bezpilotní letouny a raketomety ráže 600 milimetrů, tvrdí státní agentura KCNA.
|
Kim Čong-un je na návštěvě Číny. Spekulovalo se o krvácení do mozku
Kim Čong-un usiluje o modernizaci severokorejských ozbrojených sil pomocí dronů a umělé inteligence. Pchjongjang v tomto ohledu využívá poznatky z ruské války proti Ukrajině a z dalších globálních konfliktů.
Mezi oběma korejskými státy v posledních měsících stoupá napětí. Jihokorejská armáda ve čtvrtek uvedla, že KLDR odpálila desítku střel včetně balistických raket krátkého doletu. Pchjongjang naopak odsoudil společná vojenská cvičení Jižní Koreje a USA.
Na výstavě, které se Kim zúčastnil, fotografie agentury KCNA zachytily bezpilotní letouny se znaky severokorejského letectva. Další fotografie zaznamenaly ukázku zbraní, během níž stroj vypadající jako bezpilotní letoun zasáhl vojenské vozidlo a explodoval v ohnivé kouli.
Podle KCNA Kim uvedl, že vzhledem k měnící se povaze moderního válčení je snaha o dosažení převahy v oblasti dronové technologie nepostradatelná. Dodal, že by pro KLDR mělo být prioritou také využití pokročilé umělé inteligence v bezpilotních zbraňových systémech.
|
KLDR eskaluje napětí, rozmístila dělostřelectvo přímo u hranice
Podobné výzvy už severokorejský vůdce pronesl několikrát a doprovází je i odpovídajícími kroky. Státní média uvedla, že Kim nařídil v listopadu 2024 sériovou výrobu dronů pro sebevražedné útoky, v březnu 2025 dohlížel na testy verzí vybavených umělou inteligencí a v září 2025 označil umělou inteligenci za prioritu při modernizaci zbraní.
KLDR od října 2024 vyslala do Ruska více než 16 tisíc vojáků, aby pomohli Moskvě ve válce proti Ukrajině, a podle jihokorejské rozvědky tak získala bojové zkušenosti v oblasti vedení války pomocí dronů, elektronického boje a kombinovaných zbraní.
|
1. října 2026