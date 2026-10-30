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Kim si prohlédl bezpilotní techniku. Z KLDR chce udělat dronovou velmoc

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  8:11
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké techniky a ukázky zbraní. (29. října 2026) | foto: KCNA

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké...
113 fotografií
Severokorejský vůdce Kim Čong-un chce, aby KLDR dosáhla absolutní převahy v oblasti technologie bezpilotních letounů. V době, kdy sílí napětí mezi Severní a Jižní Koreou, Kim také apeloval na větší vojenské využití umělé inteligence (AI). Tyto výzvy severokorejský vůdce pronesl, když se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké techniky.

Její součástí byly mimo jiné i taktické bezpilotní letouny určené k sebevražedným útokům, taktické řízené střely, víceúčelové bezpilotní letouny a raketomety ráže 600 milimetrů, tvrdí státní agentura KCNA.

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Kim Čong-un usiluje o modernizaci severokorejských ozbrojených sil pomocí dronů a umělé inteligence. Pchjongjang v tomto ohledu využívá poznatky z ruské války proti Ukrajině a z dalších globálních konfliktů.

Mezi oběma korejskými státy v posledních měsících stoupá napětí. Jihokorejská armáda ve čtvrtek uvedla, že KLDR odpálila desítku střel včetně balistických raket krátkého doletu. Pchjongjang naopak odsoudil společná vojenská cvičení Jižní Koreje a USA.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké techniky a ukázky zbraní. (29. října 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké techniky a ukázky zbraní. (29. října 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké techniky a ukázky zbraní. (29. října 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil výstavy bezpilotní letecké techniky a ukázky zbraní. (29. října 2026)
113 fotografií

Na výstavě, které se Kim zúčastnil, fotografie agentury KCNA zachytily bezpilotní letouny se znaky severokorejského letectva. Další fotografie zaznamenaly ukázku zbraní, během níž stroj vypadající jako bezpilotní letoun zasáhl vojenské vozidlo a explodoval v ohnivé kouli.

Podle KCNA Kim uvedl, že vzhledem k měnící se povaze moderního válčení je snaha o dosažení převahy v oblasti dronové technologie nepostradatelná. Dodal, že by pro KLDR mělo být prioritou také využití pokročilé umělé inteligence v bezpilotních zbraňových systémech.

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Podobné výzvy už severokorejský vůdce pronesl několikrát a doprovází je i odpovídajícími kroky. Státní média uvedla, že Kim nařídil v listopadu 2024 sériovou výrobu dronů pro sebevražedné útoky, v březnu 2025 dohlížel na testy verzí vybavených umělou inteligencí a v září 2025 označil umělou inteligenci za prioritu při modernizaci zbraní.

KLDR od října 2024 vyslala do Ruska více než 16 tisíc vojáků, aby pomohli Moskvě ve válce proti Ukrajině, a podle jihokorejské rozvědky tak získala bojové zkušenosti v oblasti vedení války pomocí dronů, elektronického boje a kombinovaných zbraní.

1. října 2026
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