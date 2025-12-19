Kim otvíral továrny. Ochutnal sójovou omáčku, pšeničnou pastu či pivo

Už dříve Kim přestřihl pásku na slavnostním zahájení provozu továren v provincii Jižní Hwanghae, píše web The Korea Times.
Tam ochutnal místní produkty jako pšeničnou pastu, sójovou omáčku či lahvové pivo, uvedla Korejská ústřední tisková agentura (KCNA).
Severní Korea otvírá regionální továrny po celé zemi, aby urychlila realizaci Kimova klíčového programu regionálního rozvoje, jehož cílem je zmenšit propast mezi městy a venkovem.
„Když usilovně prozkoumáme cestu k rozvoji a prosperitě... a vynaložíme odvážné úsilí pod vztyčeným praporem soběstačnosti, nebude existovat žádný nedosažitelný ideál a můžeme vybudovat socialistický ráj,“ cituje Kima web.
Otvírání regionálních továren podle webu Nk News spadá do programu 20x10, který severokorejský lídr spustil počátkem minulého roku a jehož cílem je vybudovat moderní továrny ve 20 okresech.