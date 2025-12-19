Kim otvíral továrny. Ochutnal sójovou omáčku, pšeničnou pastu či pivo

  14:32
Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel regionální továrny v okrese v západní části země. Dokončení bylo realizováno s politikou regionálního rozvoje, uvedla státní média.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v regionech několik továren. (prosinec 2025) | foto: Profimedia.cz

Už dříve Kim přestřihl pásku na slavnostním zahájení provozu továren v provincii Jižní Hwanghae, píše web The Korea Times.

Tam ochutnal místní produkty jako pšeničnou pastu, sójovou omáčku či lahvové pivo, uvedla Korejská ústřední tisková agentura (KCNA).

Severní Korea otvírá regionální továrny po celé zemi, aby urychlila realizaci Kimova klíčového programu regionálního rozvoje, jehož cílem je zmenšit propast mezi městy a venkovem.

Kim Čong-un objímal a vítal severokorejské ženisty, kteří se vrátili z Ruska

„Když usilovně prozkoumáme cestu k rozvoji a prosperitě... a vynaložíme odvážné úsilí pod vztyčeným praporem soběstačnosti, nebude existovat žádný nedosažitelný ideál a můžeme vybudovat socialistický ráj,“ cituje Kima web.

Otvírání regionálních továren podle webu Nk News spadá do programu 20x10, který severokorejský lídr spustil počátkem minulého roku a jehož cílem je vybudovat moderní továrny ve 20 okresech.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí...

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Tyto informace...

19. prosince 2025  12:20,  aktualizováno  14:40

Kim otvíral továrny. Ochutnal sójovou omáčku, pšeničnou pastu či pivo

19. prosince 2025  14:32

Centrum, kde si Trump předal cenu míru, přidalo do názvu jeho jméno

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Kulturní Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění ve Washingtonu změnilo název, nově bude vedle jména amerického prezidenta z let 1961–1963 i jméno současné hlavy státu Donalda Trumpa. Na síti X...

19. prosince 2025  8:48,  aktualizováno  14:28

Kriminalisté po 13 letech objasnili vraždu muže bez nohy, obvinili dva lidi

ilustrační snímek

Kriminalisté objasnili vraždu muže z Litoměřicka, jehož ostatky se našly po 13 letech letos v dubnu. Dva lidi obvinili z vraždy, hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Stíhaní jsou na...

19. prosince 2025  14:28

Jsem konečně rozvedená, oznámila Šichtařová. Pikoru dříve obvinila ze šikany

Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová

Poslanci Markéta Šichtařová (za SPD) a Vladimír Pikora (Motoristé) se rozvedli. Šichtařová o tom v pátek informovala na svém Facebooku, kde naznačila i nový vztah. Bývalí manželé se do povědomí...

19. prosince 2025  14:23

Naučte se historii, pane Merzi, píše americký ekonom Sachs

Americký profesor a ekonom Jeffrey Sachs na akci v Istanbulu (19. prosinec 2025)

Poučme se z chyb minulosti, říká americký ekonom Jeffrey Sachs. Dopis adresoval německému kancléři Friedrichu Merzovi a vybízí v něm přehodnocení kroků, které jsou „kontraproduktivní“ pro evropskou...

19. prosince 2025  14:22

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 - po...

Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři krátce po poledni otevřeli poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice...

19. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  14:10

Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala

Babiš, Fico a Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodnuly o poskytnutí...

Členské země EU se shodly na společné půjčce Ukrajině, celkově ji podpoří zhruba 90 miliardami eur. Z finální dohody jsou však vyjmuty Maďarsko, Slovensko i Česká republika. Tuzemští opoziční...

19. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  14:02

Ukrajina náležitě neuznává naši pomoc, postěžoval si Nawrocki Zelenskému

Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Poláci mají dojem, že se jejich podpora Ukrajiny po začátku ruské invaze nesetkala s náležitým uznáním, řekl polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki po jednání se svým ukrajinským...

19. prosince 2025  13:28,  aktualizováno  14:01

RECENZE: Charles Dickens vypráví dětem, jak z Ježíška vyrostl Král králů

60 % Premium
Z filmu Král králů

V přesile konfekčních příběhů se Santou Clausem se skromně hlásí o slovo Král králů, animovaná verze příběhu Ježíše Krista určená hlavně dětem, ale zajímavá i pro dospělé, protože do ní vstupuje...

19. prosince 2025

Vypadají nevinně, hoří dobře. Hasič radí, jakým dekoracím se o svátcích vyhnout

Bývalý profesionální hasič Jindřich Drážďanský. (19. prosince 2025)

Zatímco lidé slaví Vánoce a příchod nového roku, hasiči mají plné ruce práce. Jen během svátků na přelomu loňského roku řešili stovky událostí, přičemž Štědrý den byl z hlediska požárů nejhorší za...

19. prosince 2025  13:45

Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Pokud Západ bude respektovat ruské zájmy, nebude žádná další speciální vojenská operace, řekl ruský prezident Vladimir Putin v pátek na pravidelné výroční tiskové konferenci. Evropská unie podle něj...

19. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:36

