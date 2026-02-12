Posílení kultu rodiny, nebo přímá cesta k nástupnictví? Kimova dcera se dere k moci

„NIS oznámila, že Kim Ču-e zřejmě vstoupila do fáze, kdy je určována jako nástupkyně,“ uvedl jihokorejský poslanec I Song-gwon, který se účastnil neveřejného zasedání jihokorejské tajné služby. „Její přítomnost je i nadále zdůrazňována na akcích, jako je slavnostní ceremoniál k výročí založení severokorejské armády a návštěvy Paláce slunce Kumsusan. Existují také náznaky, že se vyjádřila k určitým politickým otázkám.“
Palác slunce Kumsusan má v KLDR postavení „nejvyšší svatyně“. V mauzoleu jsou pohřbeni bývalí vládci KLDR Kim Ir-sen a Kim Čong-il, tedy pradědeček a dědeček dívky. Kim Ču-e letos v lednu mauzoleum navštívila poprvé. Už tehdy to vyvolalo spekulace, zda nejde o náznak, že si ji Kim Čong-un vychovává jako budoucí nástupkyni.