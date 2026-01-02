Bude v něm jednou i ona? Kimova dcera poprvé navštívila mauzoleum předků

Autor: ,
  8:40
Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. Ukazují to fotografie zveřejněné severokorejskými médii. Kim Ču-e by se podle analytiků mohla stát nástupkyní po svém otci v severokorejské vládnoucí dynastii.
Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum,...

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. (1. ledna 2026) | foto: Reuters

Novoroční oslavy v KLDR. Po boku Kim Čong-una se jihc zúčastnila i jeho dcera...
Severokorejský lídr Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e se účastní oslav Nového...
Severokorejský lídr Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e se účastní oslav Nového...
Severokorejský lídr Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e se účastní oslav Nového...
26 fotografií

Kim Ču-e je na fotografii z návštěvy mauzolea se svým otcem a matkou. Stalo se tak při oficiálním aktu, kterého se zúčastnili i další severokorejští funkcionáři.

Státní agentura KCNA sice ve své zprávě dívku nezmínila, její přítomnost je však patrná na snímcích z akce. V mauzoleu v Pchjongjangu jsou pohřbeni bývalí vládci KLDR Kim Ir-sen a Kim Čong-il, tudíž praděda a děda dívky.

Podle analytiků jihokorejských tajných služeb je Kim Ču-e v nástupnické linii po svém otci. Účast na oficiální akci podle agentur toto postavení dívky ještě posiluje.

Diktátor Kim zasvětil dceru politice v mladém věku. Sám trávil dětství v Evropě

Představitel jihokorejské vlády ale řekl, že je příliš brzo spekulovat o tom, že by Kim Ču-e mohla nahradit svého otce vzhledem k jejímu věku i k tomu, že nemá zatím žádnou oficiální funkci.

Dívka se poprvé objevila na oficiální akci v roce 2022, když doprovázela otce při testu balistické rakety. Severokorejské úřady neuvádějí její věk. Podle agentury Reuters se Kim Ču-e narodila na začátku minulého desetiletí.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

ilustrační snímek

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o...

2. ledna 2026  9:27

Požár rodinného domu v Kroměříži. Hasiči vynesli dva zraněné, zasahoval vrtulník

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči stále zasahují u požáru rodinného domu v Kroměříži. Oheň byl na tísňovou linku nahlášený brzy ráno a na místo vzlétl i vrtulník letecké záchranné služby kvůli zraněním dvou lidí. Výši škody a...

2. ledna 2026  9:19

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov stojí

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Z důvodu střetu tramvají je zastaven provoz tramvají v úseku Slivenec - Hlubočepy. Podle informací z místa jedna souprava nacouvala do druhé a poté jedna z tramvají vykolejila. V úseku Hlubočepy -...

2. ledna 2026  8:29,  aktualizováno  9:12

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

ilustrační snímek

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byli nalezeni dva lidé bez známek života. Podle dosavadních zjištění se s...

2. ledna 2026  8:47,  aktualizováno  9:01

Bude v něm jednou i ona? Kimova dcera poprvé navštívila mauzoleum předků

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum,...

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. Ukazují to fotografie zveřejněné severokorejskými médii. Kim Ču-e by...

2. ledna 2026  8:40

Ukrajina zinscenovala smrt velitele Kapustina. A Kreml za „vraždu“ i zaplatil

Denis Nikitin známý také pod jménem Denis Kapustin (24. května 2023)

Ukrajinská tajná služba zinscenovala smrt velitele Ruského dobrovolnického sboru, jenž bojuje na straně Ukrajiny, aby zabránila jeho zabití, o které usilovala Moskva. Ve čtvrtek to oznámila...

2. ledna 2026  7:03

SpaceX přesune své satelity z konstelace Starlink. Blíž k Zemi sníží riziko kolize

Satelit II. generace konstelace Starlink na oběžné dráze (ilustrace)

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident...

2. ledna 2026  6:27

Trump přiznal užívání více aspirinu, než mu lékaři doporučili. Kvůli pověrčivosti

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident. Vyšší dávky aspirinu...

2. ledna 2026  6:16

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)

Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicích do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro. Madura americká...

2. ledna 2026  6:09

Zápisy do 1. tříd v Praze jsou letos jindy a jinak. Jak přihlásit dítě a kam

Řada ukrajinských dětí absolvovala na jihu Čech zápis a začaly tady chodit do...

Zápisy do 1. tříd základních škol pro rok 2026/27 začínají už v lednu. Termíny si zřizovatelé určují sami, musí pouze dodržet mantinely dané ministerstvem školství. Kdy budou otevřené registrace a...

2. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rozvodová novela nepřinese dětem moc dobrého. Nastane problém, říká advokátka

Premium
Hana Kuncová

Od ledna začne platit novela občanského zákoníku, která přináší změny i v oblasti rodinného práva. Ne všechny jsou podle Hany Kuncové, advokátky, která se rodinnému právu věnuje už přes 25 let, ku...

2. ledna 2026

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.