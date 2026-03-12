Kim označil novou ruční zbraň za „vynikající“ a zdůraznil, že je důležité mít výrobní továrny pro zásobování armády a bezpečnostních složek. Vyzval k rozšíření výrobních kapacit a k další modernizaci výrobních linek. Tlak na modernizaci konvenčních sil přichází po dlouhé éře jaderných zbraní jakožto hlavního předmětu zájmu KLDR.
Přítomnost jeho dcery zaujala média, protože analytici spekulují o tom, že režim ji postupně připravuje na budoucí významnou roli ve vedení země. Státní média o přítomnosti Kim Ču-e v oficiální zprávě neinformovala, ale fotografie, které zveřejnila, jsou jasným dokladem, že se testování zúčastnila.
Kim Ču-e v poslední době svého otce často doprovází na veřejnosti. Ukázali se spolu například na památeční akci na počest vojákům padlým v boji na straně Ruska. Kim s ní navštívil i mauzoleum předků a bývalých vládců KLDR.
O Kimově dceři toho není mnoho známo. Odhaduje se, že jí je třináct až čtrnáct let. Poprvé se o ní zmínil basketbalista Dennis Rodman po své návštěvě KLDR v roce 2013.
O vlastním jméně Kim Ču-e se též vedou spory. Podle dat jihokorejské Národní služby (NIS) se dcera severokorejského lídra podílí na řešení určitých politických otázek a již se připravuje na jmenování jeho nástupkyní v čele rodinné dynastie.