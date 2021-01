Spojené státy jsou nepřítel nehledě na nového prezidenta, řekl Kim Čong-un

9:49

Severní Korea označila Spojené státy za svého největšího nepřítele bez ohledu na to, kdo je jejich hlavou. V pátek to podle státní agentury KCNA to řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un. Uvedl také, že by KLDR měla pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, ačkoliv je nehodlá použít, dokud je proti ní nepoužije jiná země.