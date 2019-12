Bude to raketa, nebo váza? Zatím Kim přiznal potíže

Od té doby svět hloubá o tom, co by to mohlo být. Lhůta vyprší právě dnes. Zatímco americký prezident Donald Trump zažertoval, že by se mohlo jednat o nějakou pěknou porcelánovou vázu, většina analytiků spekulovala, že Kim se zřejmě chystá obnovit zkoušky svých mezikontinentálních raket, případně provede jaderný test.