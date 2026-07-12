Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kim Čong-un posiluje kult osobnosti. Svými malbami nahrazuje i předchůdce

Autor:
  17:28
Mozaiková malba s obrazem severokorejského předsedy Kim Čong-una,

Mozaiková malba s obrazem severokorejského předsedy Kim Čong-una, | foto: Chosun

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil mauzoleum, kde jsou balzamovaná těla...
Lidé vzdávají úctu sochám bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v...
Lidé vzdávají úctu sochám bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v...
Lidé vzdávají úctu sochám bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v...
30 fotografií
Po celé severní Koreji se objevují obří mozaikové malby na počest severokorejského vůdce Kim Čong-una. Na některých místech nahrazují i vypodobnění jeho předchůdců, jeho otce Kim Čong-ila a dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Dokládá to sílící kult osobnosti současného vládce KLDR. Nicméně Kim se zároveň snaží projevovat úctu svým předkům a legitimizovat nárok své rodiny na vládu.

Portál NK News připomíná, že své první mozaikové malby Kim představil v roce 2022. Zpočátku se však nacházely pouze uvnitř továren a v areálech speciálních projektů.

Od roku 2024 se ale začaly objevovat i na veřejných prostranstvích. Nyní úřady využívají tato náměstí s malbami k pořádání velkých, státem organizovaných shromáždění, přičemž v některých případech přesunuly konání akcí z náměstí, kde stojí sochy bývalých vůdců země.

NK News identifikoval pomocí satelitních snímků a materiálů oficiálních médií nejméně 39 takových maleb po celé zemi, mimo jiné v Pchjongjangu, Nampho, Sinuidžu, Hjesanu, Hamhungu, Wonsanu, Sariwonu a Hedžu.

V některých městech dokonce nahradily ty, které zobrazovaly Kimovy předchůdce. Kimovy malby by mohly být brzy stejně všudypřítomné jako ty jeho otce a dědečka.

Podle NK News je cílem severokorejského vůdce učinit z nich ústřední místa pro pravidelná ideologická shromáždění. Úředníci je využili při únorovém sjezdu strany nebo při ceremoniálech, kdy děti přísahají Kimovi věrnost.

Kim s rodinou zkontrolovali svůj luxusní resort, láká hlavně čínské turisty

Objevování maleb je jedním z řady kroků, které v poslední době severokorejský vůdce dělá k posílení svého už tak výsadního postavení v zemi. Davy na velkých shromážděních přestaly nosit velké portréty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Jejich obrazy visící na prominentním místě v severokorejských domácnostech navíc střídají fotografie současného severokorejského vůdce.

Nicméně i když se Kim Čong-un stále méně spoléhá na odkaz svých předků k ospravedlnění vlastní vlády, nevymazává jej úplně a stále jej využívá k propagandistickým účelům. Dokládá to jeho středeční návštěva mauzolea, kde jsou uložena balzamovaná těla jeho dědečka a otce, u příležitosti 32. výročí úmrtí zakladatele KLDR.

Diktátor se tak prezentoval jako dědic revolučního odkazu rodinné dynastie. „Vzdávání úcty bývalým vůdcům je již od počátku jeho vlády klíčovou příležitostí k potvrzení legitimity a autority Kim Čong-una,“ podotýká O Kjong-sop, analytik Korejského institutu pro národní sjednocení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Kim Čong-un posiluje kult osobnosti. Svými malbami nahrazuje i předchůdce

Mozaiková malba s obrazem severokorejského předsedy Kim Čong-una,

Po celé severní Koreji se objevují obří mozaikové malby na počest severokorejského vůdce Kim Čong-una. Na některých místech nahrazují i vypodobnění jeho předchůdců, jeho otce Kim Čong-ila a dědečka a...

12. července 2026  17:28

Benzin s vyšším podílem biosložky vyhnal Indy do ulic. Řidiči se bojí drahých oprav

Ilustrační snímek

Řidiči v Indii se bouří. Nelíbí se jim, že vláda premiéra Naréndry Módího výrazně zvýšila podíl biosložky v benzinu a z paliva E20, tedy směsi s 20 procenty ethanolu, udělala na čerpacích stanicích...

12. července 2026

Loď s LGBTQ+ pasažéry marně hledala přístav, odmítlo ji už několik zemí

Výletní loď společnosti Virgin Voyages s výzdobou v duchu hnutí Pride se ocitla...

Výletní loď Scarlet Lady dostala během plavby pro LGBTQ+ komunitu dvě stopky k zakotvení. Na cestě po Středozemním moři ji nejprve odmítlo Turecko, které rozhodnutí odůvodnilo tvrzením, že jde o...

12. července 2026  16:52

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...

12. července 2026  8:30,  aktualizováno  16:47

Chcete vzácnou kostru T-rexe? Jedna jde do dražby, cena startuje na 400 milionech

Aukční síň Sotheby’s bude prodávat vzácnou kostru Tyrannosaura rexe

Pozornost mnoha muzeí i soukromých sběratelů přitáhla dražba vzácné kostry Tyrannosaura rexe nalezené před několika lety ve Spojených státech. Aukční síň Sotheby’s ji v úterý nabídne s vyvolávací...

12. července 2026  16:45

Na Plzeňsku zrazil muže vlak, provoz na trati byl omezen

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Na Plzeňsku dnes odpoledne zemřel člověk po srážce s vlakem. Nehoda se stala mezi Kozolupy a Pňovany. Provoz na trati Plzeň - Stříbro byl kvůli vyšetřování tragické nehody na místě omezen,...

12. července 2026  16:38

VIDEA TÝDNE: Zkáza zlínské ikony, polibek do nebe a stisk nestisk

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Další týden končí, proto je na čase představit souhrn nejsledovanějších videí na portálu iDNES.cz. O několik délek zvítězily záběry ze Zlína, které ve čtvrtek zachytily pád části hořící skladové...

12. července 2026  16:34

Medvěd na severu Slovenska napadl muže zezadu a těžce ho zranil

Medvědice na Slovensku napadla dva turisty.

Na severu Slovenska napadl v sobotu večer medvěd muže, který pracoval před domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem, napsal dnes server Noviny.sk, podle něhož muž utrpěl lehčí zranění. Incident...

12. července 2026  16:28

„Čína se neustále připravuje na válku.“ Má v poušti maketu amerického torpédoborce

Maketa torpédoborce amerického námořnictva v poušti na západě Číny (červenec...

Maketa torpédoborce amerického námořnictva by dokázala oklamat svou zdánlivě dokonalou podobou. Místo na moři se ale válečná loď nachází hluboko v poušti na západě Číny. Peking ji tam podle CNN...

12. července 2026  16:26

Podle Trumpa je Hormuzský průliv otevřený pro obchodní plavbu

Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...

Hormuzský průliv, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu, je otevřen pro obchodní plavbu. V rozhovoru se stanicí NBC to v neděli prohlásil prezident Spojených států Donald Trump....

12. července 2026  1:29,  aktualizováno  16:01

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Budu zabíjet demokraty a monstra, varuje před svým propuštěním sexuální násilník

Peter Braunstein (2005)

Newyorský sexuální násilník Peter Braunstein z vězení varoval, že pokud se lidé jako on dostanou na svobodu, může dojít ke krveprolití. V dopise adresovaném reportérovi deníku New York Post napsal,...

12. července 2026  15:10

Školství zoufale chybí data o vzdělávání. Od září by mohly pomoci nové rejstříky

ilustrační snímek

Pokud něčím české školství opravdu trpí, je to nedostatek dat o vzdělávání. Ministerstvo školství často nemá vlastní data a úředníci i politici se musí při rozhodování o změnách řídit statistikami od...

12. července 2026  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.