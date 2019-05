Dorost německé SPD má sen. Vyvlastnit byty a znárodnit automobilku

„Bez kolektivizace není překonání kapitalismu možné,“ řekl v rozhovoru pro týdeník Die Zeit. Tak by například BMW mělo rovným dílem patřit všem svým zaměstnancům. Tento „kolektiv“ by pak rozhodoval i o fungování firmy.



Jeho nápady, které přednesl jen den po prvomájových protestech, většina socialistů odmítá jako čiré bláznovství a utopii. „Taková blbost. Co předtím kouřil?“ reagoval například poslanec za SPD Johannes Kahrs.

SPD: Možná na tom něco bude

Místopředseda SPD Ralf Stegner jeho názory s nadsázkou označil za mladickou nerozvážnost: „Nemusíme to brát tak vážně, přece jen mladí socialisté jsou ještě víc nalevo než SPD. Pořád lepší, než aby to bylo naopak,“ relativizoval Stegner Kühnertovy výroky.

Přesto se Kühnertovy vize mezi některými socialisty ujaly více než dobře. „Je třeba začít o tom diskutovat. Potřebujeme zcela nový ekonomický model. Neřízený trh je naším protivníkem,“ řekl například předseda SPD z vlivné spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Sebastian Hartmann.

Také poslankyně Spolkového sněmu za SPD Wiebke Esdarová vyslovila své sympatie. „Musíme mluvit o protichůdnosti práce a kapitálu. S nynějším stavem nemůže být SPD spokojena.“

Vedení SPD má nicméně v této věci jasno. „Člověk si může pokládat správné otázky a dostat na ně špatné odpovědi,“ ukončila debatu předsedkyně SPD Andrea Nahlesová. Kuhnertovy představy označila za „pomýlené“.

Konzervativci: Je to blázen

Mezi konzervativci pak Kühnert logicky nenašel pochopení žádné.

Podle bavorské CSU jde o „potřeštěné fantazie“, generální tajemník strany Markus Blume pak Kühnertovi doporučil, aby se se svými názory raději přidal k postkomunistické Levici. „S takovými lidmi nejde zajistit fungování státu ani vlády,“ řekl na adresu socialistického dorostu.

Kühnert na svých slovech i s odstupem trvá: „Vše, co jsem řekl, myslím zcela vážně. Kapitalismus se začlenil do příliš mnoha oblastí lidského života. Takhle nemůžeme dál pokračovat,“ vysvětloval německým médiím den poté.

Pořád to bydlení...

Kühnertova slova přišla jen nedlouho poté, co zejména v Berlíně proběhla poslední demonstrace proti rostoucím nájmům, nedostatku bytů a stále složitější situaci se sháněním dostupného bydlení.

I tady protestující požadovali, aby vláda vyvlastnila byty těm největším realitním kancelářím. Pokud se organizátorům protestu podaří získat dostatek podpisů pro tuto petici – což je pravděpodobné – proběhne na toto téma všelidové hlasování.

Ať už by dopadlo jakkoli, není reálné, že se v praxi nakonec příliš změní. Ukazuje to nicméně na určitý opakující se trend: „Když nevíme, jak dál, tak to prostě vyvlastníme.“