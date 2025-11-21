Poláci jsou Afroameričané Evropy, ukradli nám území, řekl člen AfD. Rozčílil Tuska

Autor:
  17:18
Další člen německé nacionalistické Alternativy pro Německo rozlítil Poláky. Aktivista Fabian Keubel o nich prohlásil, že jsou „Afroameričané Evropy“, kteří ukradli Německu území a představují pro něj větší hrozbu než Rusko. K jeho slovům se vyjádřil i polský premiér Donald Tusk.
Volební shromáždění Alternativy pro Německo (AfD) v Drážďanech (29. srpna 2024)

Volební shromáždění Alternativy pro Německo (AfD) v Drážďanech (29. srpna 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Polský premiér Donald Tusk (18. listopadu 2025)
Spolupředseda Alternativy pro Německo (AfD) Tino Chrupalla (18. října 2025)
Příznivce Alternativy pro Německo (AfD) s modrým srdíčkem se sloganem „naše...
Polský premiér Donald Tusk na mimořádném jednání vlády. (10. září 2025)
14 fotografií

„Poláci se považují za velkou, politováníhodnou, trvalou oběť evropských dějin. Být obětí je součástí jejich národní identity. Jsou to prostě Afroameričané Evropy,“ napsal Keubel, vlastním jménem Fabian Küble.

Nebylo to první jeho opření se do Polska. Veřejně vyjádřil podporu spolupředsedovi AfD Tinovi Chrupallovi, který prohlásil, že Rusko není pro Německo momentálně nebezpečím, zatímco Polsko jím být může. Chrupalla Polsko kritizoval, že odmítá vydat do Německa muže podezřelého z útoku na plynovod Nord Stream, jehož označuje za teroristu.

Podle Keubela byl šéf AfD ještě diplomatický. „Polsko je objektivně mnohem větší nebezpečí Německu než Rusko a kdokoliv jiný. Polsko se nejen dopustilo největší krádeže půdy v evropských dějinách proti Německu, ale také největšího masového vyhnání v dějinách lidstva. Nyní mají tu drzost požadovat od Německa reparace,“ prohlásil.

Putin mi nic neudělal. Rusko pro nás není hrozba, ale Polsko ano, řekl šéf AfD

„Hluboce toho lituji, ale objektivně vzato neexistuje v současné době žádná země, která by byla slovy i skutky více protiněmecká než Polsko. Na rozdíl například od Ruska toto protiněmecké Polsko přímo hraničí s Německem,“ dodal. „Polsko proto objektivně představuje pro nás Němce mnohem větší hrozbu než kterákoli jiná země.“

Keubel pravděpodobně narážel na dohody z postupimské konference, na níž si sovětský vůdce Josif Stalin vymohl anektovanou východní část Polska výměnou za území bývalého Německa východně od linie Odra–Nisa, které připadlo Polsku. Polsko také získalo Svobodné město Gdaňsk, jehož německé obyvatelstvo muselo odejít.

Exilová polská vláda nicméně toto přepsání hranic neuznala a až v roce 1990 Varšava s Berlínem podepsala dohodu, podle níž si obě země vůči sobě nekladou žádné teritoriální nároky. Polsko nicméně stále vznáší otázku reparací za ekonomické a materiální ztráty, jež mu způsobila nacistická okupace a druhá světová válka.

Tusk zuří

Ke Keubelově příspěvku se vyjádřil i polský premiér Donald Tusk, který ho využil k útoku na svoji politickou konkurenci. „Pánové Nawrocki, Kaczyński a Mentzene! Představitelé vaší oblíbené německé strany AfD právě prohlásili, že Poláci jsou ‚Afroameričané Evropy‘ s věčným komplexem křivdy, že jsme větší hrozbou než Rusko a že jsme Německo okradli o jeho území. Styďte se!“ napsal na sociální síti X.

Hodný Putin? Ve vedení AfD to vře, postoj k Rusku štěpí stranu na dva tábory

Polský konzervativní prezident Karol Nawrocki byl podporovaný opoziční stranou Právo a spravedlnost, jíž předsedá Jaroslaw Kaczyński. Sławomir Mentzen je lídr krajně pravicové strany Nová naděje. Kaczyński už Tuskův výpad odmítl s tím, že s AfD nesouhlasí.

Keubel polského premiéra odsoudil jako „globalistického aparátčíka EU“ a protiněmecky naladěnou „ostudu Polska“. Vyjádřil přání, aby odešel z funkce a Polsku vládli „silní muži“, přičemž krajně pravicová Konfederace svobody a nezávislosti podle něj nabízí dostatek kandidátů. Dodal, že Němci nemají nic proti Polákům jako takovým a chtějí s těmi slušnými spolupracovat, Tuska ale mezi ně neřadí.

Europoslanec AfD polského původu Tomasz Froelich odmítl Keubelovy výroky s tím, že „Poláci jsou národ s bohatou historií, na kterou by měli být hrdí“. Zároveň ale označil za „absurdní“, že polský premiér komentuje příspěvek řadového člena AfD. „To je zhruba totéž, jako kdyby kancléř (Friedrich) Merz komentoval příspěvek člena středopravicové koalice bez jakékoli funkce či mandátu.“

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Rusko vyjde z války jako totální vítěz. Fico vítá americký mírový plán

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit

Slovenský premiér Robert Fico v pátek podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho realizaci je souhlas Kyjeva, zdůraznil. Některé návrhy z plánu USA má Fico za totožné s...

21. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  17:35

Poláci jsou Afroameričané Evropy, ukradli nám území, řekl člen AfD. Rozčílil Tuska

Volební shromáždění Alternativy pro Německo (AfD) v Drážďanech (29. srpna 2024)

Další člen německé nacionalistické Alternativy pro Německo rozlítil Poláky. Aktivista Fabian Keubel o nich prohlásil, že jsou „Afroameričané Evropy“, kteří ukradli Německu území a představují pro něj...

21. listopadu 2025  17:18

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země. Krajany vyzval, aby zůstali jednotní v jedné z nejtěžších chvil dějin Ukrajiny. Země se totiž může...

21. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  17:05

Antisemitismus je pro část společnosti problém, k šíření pomáhá i AI, říká expert

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými...

Federace židovských obcí v pátek zveřejnila výroční zprávu o počtu protižidovských útoků za rok 2024. Podle politologa se zaměřením na extremismus Miroslava Mareše data ukazují, že pro část...

21. listopadu 2025  16:54

Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy....

Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...

21. listopadu 2025  16:33

Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v pátek odpoledne odeslal šéfovi ANO Andreji Babišovi seznam nominací SPD do vlády. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný řekl, že jeho strana nominace...

21. listopadu 2025  16:07

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

21. listopadu 2025

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Sledujeme online
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby...

21. listopadu 2025  9:11,  aktualizováno  15:56

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  15:53

Čeká nás mrazivý víkend. Na horách už leží sníh, skiareály vyhlížejí začátek sezóny

Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)

Česko vyhlíží mrazivý víkend. Přes den se budou teplotní maxima pohybovat nejčastěji jen okolo nuly. Už v pátek ráno napadlo na horách několik centimetrů sněhu. Lyžařské areály se proto připravují na...

21. listopadu 2025  15:38

Snaha o mír na Ukrajině má vliv na ceny plynu. Jsou nejnižší od loňského května

ilustrační snímek

Ceny plynu v Evropě klesly na nejnižší úroveň za posledních 18 měsíců. Odborníci mezi příčiny řadí v prvé řadě meteorologické předpovědi, které evropským státům predikují pro další měsíce poměrně...

21. listopadu 2025  15:27

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.