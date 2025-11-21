„Poláci se považují za velkou, politováníhodnou, trvalou oběť evropských dějin. Být obětí je součástí jejich národní identity. Jsou to prostě Afroameričané Evropy,“ napsal Keubel, vlastním jménem Fabian Küble.
Nebylo to první jeho opření se do Polska. Veřejně vyjádřil podporu spolupředsedovi AfD Tinovi Chrupallovi, který prohlásil, že Rusko není pro Německo momentálně nebezpečím, zatímco Polsko jím být může. Chrupalla Polsko kritizoval, že odmítá vydat do Německa muže podezřelého z útoku na plynovod Nord Stream, jehož označuje za teroristu.
Podle Keubela byl šéf AfD ještě diplomatický. „Polsko je objektivně mnohem větší nebezpečí Německu než Rusko a kdokoliv jiný. Polsko se nejen dopustilo největší krádeže půdy v evropských dějinách proti Německu, ale také největšího masového vyhnání v dějinách lidstva. Nyní mají tu drzost požadovat od Německa reparace,“ prohlásil.
„Hluboce toho lituji, ale objektivně vzato neexistuje v současné době žádná země, která by byla slovy i skutky více protiněmecká než Polsko. Na rozdíl například od Ruska toto protiněmecké Polsko přímo hraničí s Německem,“ dodal. „Polsko proto objektivně představuje pro nás Němce mnohem větší hrozbu než kterákoli jiná země.“
Keubel pravděpodobně narážel na dohody z postupimské konference, na níž si sovětský vůdce Josif Stalin vymohl anektovanou východní část Polska výměnou za území bývalého Německa východně od linie Odra–Nisa, které připadlo Polsku. Polsko také získalo Svobodné město Gdaňsk, jehož německé obyvatelstvo muselo odejít.
Exilová polská vláda nicméně toto přepsání hranic neuznala a až v roce 1990 Varšava s Berlínem podepsala dohodu, podle níž si obě země vůči sobě nekladou žádné teritoriální nároky. Polsko nicméně stále vznáší otázku reparací za ekonomické a materiální ztráty, jež mu způsobila nacistická okupace a druhá světová válka.
Tusk zuří
Ke Keubelově příspěvku se vyjádřil i polský premiér Donald Tusk, který ho využil k útoku na svoji politickou konkurenci. „Pánové Nawrocki, Kaczyński a Mentzene! Představitelé vaší oblíbené německé strany AfD právě prohlásili, že Poláci jsou ‚Afroameričané Evropy‘ s věčným komplexem křivdy, že jsme větší hrozbou než Rusko a že jsme Německo okradli o jeho území. Styďte se!“ napsal na sociální síti X.
Polský konzervativní prezident Karol Nawrocki byl podporovaný opoziční stranou Právo a spravedlnost, jíž předsedá Jaroslaw Kaczyński. Sławomir Mentzen je lídr krajně pravicové strany Nová naděje. Kaczyński už Tuskův výpad odmítl s tím, že s AfD nesouhlasí.
Keubel polského premiéra odsoudil jako „globalistického aparátčíka EU“ a protiněmecky naladěnou „ostudu Polska“. Vyjádřil přání, aby odešel z funkce a Polsku vládli „silní muži“, přičemž krajně pravicová Konfederace svobody a nezávislosti podle něj nabízí dostatek kandidátů. Dodal, že Němci nemají nic proti Polákům jako takovým a chtějí s těmi slušnými spolupracovat, Tuska ale mezi ně neřadí.
Europoslanec AfD polského původu Tomasz Froelich odmítl Keubelovy výroky s tím, že „Poláci jsou národ s bohatou historií, na kterou by měli být hrdí“. Zároveň ale označil za „absurdní“, že polský premiér komentuje příspěvek řadového člena AfD. „To je zhruba totéž, jako kdyby kancléř (Friedrich) Merz komentoval příspěvek člena středopravicové koalice bez jakékoli funkce či mandátu.“