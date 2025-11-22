Místní obyvatelé při nejméně osmi příležitostech našli už celkem 28 kilogramů této drogy, uvedla jihokorejská policie. Ketamin se používá jako anestetikum při lékařských zákrocích, ale jeho rekreační užívání je v Jižní Koreji nelegální. Při nesprávném užívání může mít vážné fyzické a psychické následky, včetně poškození srdce a plic.
Pobřežní stráž na ostrově Čedžu vytvořila tým, který má za úkol vysledovat možné námořní a pozemní trasy, kterými se droga mohla dostat do země. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že ketamin na ostrov přinesly mořské proudy, a snaží se zjistit odkud. Podobné vyplavené zásilky už se našly i ve městě Pchohang v provincii Kjongsang pukdo a na japonském ostrově Cušima.
Odborníci tvrdí, že za balíčky ketaminu může stát větší drogový gang; někteří pašeráci vyhazují z lodi do oceánu balíky drog se sledovacím zařízením, aby je bylo možné později vyzvednout.
Pašování přes jihokorejský ostrov Čedžu, který patří k vyhledávaným turistickým destinacím, může nahrávat slabá kontrola na letištích a v přístavech, řekl místnímu tisku Jun Hung-he, profesor na katedře drogové a alkoholové závislosti z Hansung University v Soulu.
Jihokorejské úřady mezitím varovaly obyvatele a návštěvníky ostrova Čedžu, aby se nedotýkali žádných podezřelých předmětů, které najdou na pobřeží, a aby k nim ihned přivolali policii.
Zatím největší množství ketaminu v čajových sáčcích našel v polovině října muž při čištění pláže; celkem posbíral 20 kilogramů drogy. Minulý týden úřady vyslaly tým čítající více než 800 vojáků, policistů a dobrovolníků, aby pročesal severní pobřeží ostrova, napsal korejský deník Čungang ilbo.
„Vidět tolik lidí, jak hledají drogy, je hrozné,“ řekla jedna z obyvatelek ostrova Čedžu, která se představila jen rodovým jménem Kim. „Na tuhle pláž často beru své děti. Děsí mě, že by se něčeho takového mohly dotknout,“ řekla listu Čungang ilbo.
