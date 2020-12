V zoologické zahradě v Kentucky se koronavirem nakazil sněžný levhart

Úřady se rozhodly sněžné levharty otestovat poté, co se u nich projevily potíže s dýcháním. Všechny tři šelmy však mají jen mírné symptomy covidu-19. U žádných jiných zvířat v zoo se zatím projevy infekce neukazují.

Podle pracovníků zahrady levharty zřejmě nakazil jeden z pracovníků, který měl koronavirus, ale neregistroval žádné symptomy covidu-19. Pečovatelé v zoo přitom při práci se zvěří preventivně nosí ochranné lékařské pomůcky.

Podle zoo je šance přenosu koronaviru ze zvířete na člověka nízká a zahrada zůstává otevřená veřejnosti. Výjimkou je výběh sněžných levhartů, který zůstane uzavřen, dokud se zvířata nevyléčí.

Koronavirus se u zvířat prokázal již dříve. Dánsko počátkem listopadu oznámilo, že vybije celou svou populaci norků, neboť se u nich objevila mutace koronaviru přenositelná i na lidi. Jednalo se až o sedmnáct milionů kusů zvířat. Koronavirus se objevil i na dvou norčích farmách v Řecku.

Riziko přenosu covidu-19 ze zvířete na člověka je podle viceprezidenta Komory veterinárních lékařů ČR Karla Daniela naprosto zanedbatelné. Kapénky od lidí však na zvířatech mohou být, stejně jako na každém jiném předmětu. Koronaviry jsou totiž mezi zvířaty běžné, hlavně u telat, koček a prasat.

Virolog Jiří Černý v rozhovoru pro iDnes.cz řekl, že například prasata nebo hovězí dobytek jsou imunní vůči koronaviru SARS-CoV-2 a nemohou se nakazit. Jejich receptory totiž neumožní viru vstup do buněk. „Pak jsou tady další zvířata, jako třeba psi, kteří se nakazit můžou, ale viru produkují strašně málo a vlastně jsou koneční, slepí hostitelé pro virus. Z nich se už nedostane, třebaže se v nich trošku pomnoží, ale to je vše. U psů se však nikdy neukázalo, že by byli zdrojem infekce pro další živočichy,“ vysvětluje Černý.