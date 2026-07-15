Podle soudce Mwamuyeho keňské zákony zakazující pěstování a užívání marihuany neporušují právo rastafariánů na svobodu náboženského vyznání. Zároveň ale zdůraznil, že otázka legalizace konopí, které je podle něj v Keni všudypřítomné, by se měla řešit formou celostátní debaty.
„Nejde jen o otázku týkající se komunity rastafariánů, ale o problém, který se dotýká celé společnosti,“ uvedl. Soudce ve svém rozhodnutí citoval také známou píseň Legalize It jamajského hudebníka Petera Toshe. Zazněl z ní mimo jiné verš: „Legalizujte to (...) je to to nejlepší, co můžete udělat. Kouří to lékaři, kouří to sestry, kouří to soudci a kouří to i právníci.“
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Keňský zákon o omamných a psychotropních látkách zakazuje pěstování, držení a užívání marihuany. Rastafariáni podali soudu petici, aby je z tohoto zákona vyňal, s argumentem, že konopí je ústředním prvkem jejich náboženských praktik.
Po vynesení rozsudku se rastafariáni shromáždili na náměstí Freedom Corner v hlavním městě Nairobi, kde na protest skandovali, bubnovali a kouřili marihuanu.
„Protidrogové zákony jsou satanské“
Šedesátiletá Wanjiru Gakiu, která se k rastafariánství hlásí již 34 let, podle AP uvedla, že je tímto rozhodnutím zklamaná, a keňské protidrogové zákony označila za satanské.
„Jsem si jistá, že kdybychom se snažili legalizovat něco satanského, bylo by nám to povoleno. Ale když jde o náboženství, země je hluchá a nechce, abychom mohli uplatňovat svá náboženská práva,“ dodala.
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Naše represivní zákony se snaží potlačit africkou spiritualitu,“ posteskl si podle agentury AFP 40letý Ras Dimo.
Někteří Keňané doufají, že marihuana nebude legalizována, a odvolávají se přitom na další náboženství vyznávaná v zemi. „Mám z toho (z rozsudku) velkou radost, protože jako křesťanka bych v naší zemi užívání marihuany neobhajovala,“ řekla Jedidah Nganga, obyvatelka Nairobi.
Keňské soudy v roce 2019 při rozhodování o případu žákyně vyloučené ze školy kvůli dredům dospěly k závěru, že tím byla porušena její svoboda náboženského vyznání. Rozhodnutí tak de facto uznalo rastafariánství jako náboženství.
Navzdory tomuto soudnímu vítězství se však keňští rastafariáni stále cítí stigmatizováni, ať už kvůli svým dredům, nebo kvůli užívání marihuany.