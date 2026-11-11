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Rodině Kennedyových vadí Trumpův vítězný oblouk, plán napadla u soudu

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  10:18
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Donald Trump oficiálně předložili podrobné vizualizace vítězného oblouku, který...

Donald Trump oficiálně předložili podrobné vizualizace vítězného oblouku, který má stát ve Washingtonu. (11. dubna 2026) | foto: AP

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Donald Trump oficiálně předložili podrobné vizualizace vítězného oblouku, který...
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Rodina bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a jedna z nejznámějších politických dynastií ve Spojených státech v úterý u soudu napadla plán prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu vítězného oblouku ve Washingtonu. Žádají soud o zablokování projektu s odůvodněním, že by 76 metrů vysoký oblouk zastínil hroby jejich příbuzných a veteránů na Arlingtonském národním hřbitově.

Členové rodiny Kennedyů se svým soudním podáním přidali k žalobě státu Virginie a federálního okrsku District of Columbia z minulého měsíce. O zablokování projektu u soudu usilují také veteráni, památkáři a okres Arlington.

Robert F. Kennedy mladší, ministr zdravotnictví v Trumpově administrativě, má napjaté vztahy s mnoha ze svých příbuzných a k žalobě se nepřipojil.

Nepřestaneme, ani až přijdou stroje. Veteráni se bouří proti Trumpovu oblouku

Vítězný oblouk by mohl vyrůst na kruhovém objezdu Memorial Circle nedaleko vstupu do Arlingtonského národního hřbitova.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Podle návrhů by jej měla zdobit 18 metrů vysoká socha okřídlené ženské postavy s plamenem v ruce a dvěma orly po boku. Nedaleký Lincolnův památník stojící na opačném břehu řeky Potomac by byl obloukem převýšen více než dvojnásobně.

Federální soudkyně Tanya Chutkanová minulý týden na 14 dní zakázala Trumpově administrativě zahájit výstavbu krátce poté, co stavbu schválila Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC).

Komise schválila Trumpův vítězný oblouk. Krátce poté stavbu zakázal soud

„Oblouk trvale zastíní a poškodí historicky významné výhledy na existující hroby a památníky vytvořené na počest rodiny Kennedyů na Arlingtonském národním hřbitově, a také památníky na počest stovek tisíc padlých amerických hrdinů,“ stojí v soudním podání Kennedyových.

Devět členů rodiny, kteří žalobu podali, jsou děti a vnoučata Roberta F. Kennedyho a Edwarda M. Kennedyho, bývalých senátorů a bratrů zavražděného prezidenta Johna F. Kennedyho. Bratři jsou pohřbeni nedaleko věčného ohně, který označuje místo posledního odpočinku prezidenta Kennedyho. Trojice památníků představuje významné lákadlo pro miliony lidí, kteří každoročně navštěvují Arlingtonský národní hřbitov.

Oblouk patří mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států. Dalším je taneční sál, který dělníci staví místo východního křídla Bílého domu, které Trump nechal loni v říjnu zbourat.

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