Centrum, kde si Trump předal cenu míru, přidalo do názvu jeho jméno

Agentura AP poznamenala, že změna jména, o které se v minulosti opakovaně hovořilo, se některým členům Kennedyho rodiny nebude líbit. Sám Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně prohlásil, že je rozhodnutím „překvapen“ a „poctěn“, uvedla BBC. Začátkem tohoto měsíce však Trump naznačil tuto možnost, když na akci k výročnímu předávání cen Kennedyho centra vtipkoval o změně názvu.
„Za neuvěřitelnou práci, kterou prezident Trump v uplynulém roce odvedl při záchraně budovy,“ napsala Leavittová ke změně názvu. „Gratuluji prezidentu Donaldu J. Trumpovi a rovněž gratuluji prezidentu Kennedymu, protože to bude do budoucna vskutku skvělý tým! Budova bezpochyby dosáhne nových úrovní úspěchu a vznešenosti,“ dodala.
Trump se konečně dočkal Ceny míru, místo Nobelovy komise ji však dostal od FIFA
Kulturní středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, neslo jméno zavražděného demokratického prezidenta Kennedyho. Nový oficiální název zní Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění.
AP připomenula, že předsedou správní rady centra je Trump. Ten po lednovém návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho následně zvolili do svého čela.
Prezident už v minulosti opakovaně o instituci hovořil jako o Trumpově-Kennedyho centru. Například na počátku tohoto měsíce upozornil, že se v Trumpově-Kennedyho centru bude konat jistá velká akce.
„Pardon, v Kennedyho centru,“ opravil se následně. Agentura AP poznamenala, že měl na mysli losování pro mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Při losování Trumpa ocenili šéfové FIFA nově vytvořenou „Cenou míru“.
Návrh zákona předložený Kongresu s návrhem přejmenovat instituci na Trumpovo centrum už v červenci Kennedyho neteř Maria Shriverová označila za šílený. „Vaří se mi z toho krev. Je to směšné, úzkoprsé, omezené,“ napsala tehdy na sociálních sítích. Zmínila také, že za Trumpova prezidentství přišel Bílý dům o Růžovou zahradu, kde prezident nechal odstranit trávník a položit dlažbu. „Co bude dalšího?“ položila si otázku.
Trump od té doby přistoupil k dalším rozsáhlým úpravám v Bílém domě, kde v říjnu nechal zbořit východní křídlo, na jehož místě chce postavit taneční sál pro asi 900 lidí.
Jedním z členů Trumpovy vlády je Robert F. Kennedy mladší, synovec zavražděného prezidenta. Kennedy mladší, který má pověst konspiračního teoretika a odpůrce očkování, zastává post ministra zdravotnictví.