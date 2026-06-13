Podle agentury AP se v pátek před Kennedyho centrem desítky lidí fotografovaly a někteří volali na dělníky stavící lešení „sundejte ho“.
Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Trump, který usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho pak zvolili do čela tohoto orgánu.
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Trump se brání proti rozhodnutí o odstranění jeho jména z Kennedyho centra
Soud ale koncem května dospěl k závěru, že přejmenování centra je věcí Kongresu. O původním pojmenování zařízení po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym rozhodl Kongres a jen on to může změnit, uvedl soud.
Trumpova vláda se proti verdiktu odvolala a žádala také pozastavení odstraňování Trumpova jména z fasády i z materiálů instituce do té doby, než odvolací soud rozhodne.
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Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci
V pátek bylo u části budovy Kennedyho centra, na níž je i Trumpovo jméno, postaveno lešení. Kvůli bouřkám však byla prodloužena lhůta do sobotního poledne místního času.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.
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12. června 2026