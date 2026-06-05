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Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu jméno Donalda Trumpa

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  8:13
Kennedyho centrum ve Washingtonu ve čtvrtek nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno (5. června...

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno (5. června 2026) | foto: ČTK

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
7 fotografií

Minulý měsíc americký federální soud rozhodl, že jméno současného šéfa Bílého domu bylo na Kennedyho centrum přidáno nezákonně.

„Musíte okamžitě změnit e-mailové podpisy, hlavičkové papíry a další dokumenty tak, aby odrážely název Centrum múzických umění Johna F. Kennedyho nebo Kennedyho centrum,“ uvádí se v oběžníku. Další materiály, jako jsou cedule, brožury a webové stránky, mají být upraveny do 12. června.

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Trump, který usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady.

Soud ale minulý měsíc rozhodl, že o přejmenování centra může rozhodnout jen Kongres. O původním pojmenování centra po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym rozhodl Kongres a jen on může jeho jméno změnit, uvedl soud.

Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

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