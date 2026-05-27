Kennedy na svých sociálních sítích sdílel video, kde bere za ocas dva hady a odnáší je z terasy domu známého amerického lékaře a moderátora Mehmeta Oze. V popisku uvedl, že chtěl zvířata odstranit z prostoru domu.
Na záběrech jsou vidět hadi, kteří po něm během manipulace útočí. V pozadí je slyšet Oz, jenž se Kennedyho vyptává na druh hadů, zatímco jeho manželka, herečka Cheryl Hinesová, opakovaně žádá, aby je pustil. Šlo o nejedovaté hady druhu štíhlovka americká.
Odborníci na plazy upozornili, že ačkoli jsou hadi zachycení na videu pro člověka většinou neškodní, manipulace za ocas jim může způsobit poranění páteře a výrazný stres, píše server ABC News.
„Takto bych s hady rozhodně nemanipulovala, ale jsem profesionálka,“ uvedla herpetoložka Bonnie Kellerová, bývalá členka vedení Virginské herpetologické společnosti.
Podobně reagoval i Sean McKnight z organizace Rattlesnake Conservancy. Podle něj by lidé měli kontakt s divokými zvířaty omezovat na minimum, aby jim nezpůsobovali zbytečný stres.
Kennedy je dlouhodobě známý svou zálibou v přírodě a divokých zvířatech. Už dříve zveřejnil fotografie a videa s různými druhy živočichů. Letos například sdílel snímek, na němž drží zachráněného ptáka na Dullesově letišti ve Virginii.
Během prezidentské kampaně v roce 2024 zase ukázal video, jak na příjezdové cestě svého domu v Kalifornii chytá chřestýše pomocí síťky a následně ho drží v rukou. Ani tehdy odborníci jeho postup nedoporučovali.
Kontroverzi vyvolal Kennedy také přiznáním, že v roce 2014 odvezl sraženého medvěda a nechal jeho mršinu v newyorském Central Parku jako žert. Uvedl tehdy, že sražená zvířata sbíral celý život a doma měl údajně „mrazák plný podobných úlovků“.