Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sedm mrtvých včetně pilota. V Keni se v horách zřítil vrtulník s turisty

Autor: ,
  15:59

Fotogalerie4

Záchranáři pracují na místě havárie turistického vrtulníku v okrese Samburu v Keni (19. srpna 2026) | foto: Reuters

Šest turistů a pilot zahynulo v severní Keni, když se s nimi u stolové hory Mount Ololokwe zřítil vrtulník. S odvoláním na místní média o tom informoval zpravodajský server BBC News. Národnost turistů na palubě vrtulníku ani příčina nehody zatím nejsou známy. Zastupitelský úřad ČR v Nairobi zatím nemá informaci, že by mezi turisty byl nějaký Čech.

Keňský úřad pro civilní letectví (KCAA) pád vrtulníku potvrdil, počet obětí ale ve svém prvním prohlášení neupřesnil. „Úřad vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí po této tragické nehodě,“ uvedl KCAA. Šlo podle něj o vrtulník Eurocopter EC130 B4.

Stanice BBC upřesnila, že vrtulník absolvoval vyhlídkový let ze záchranné stanice pro volně žijící zvířata Losaiba k řece Ewaso Nyiro, která protéká několika národními rezervacemi. Stroj se zřítil na Mount Ololokwe, odkud stoupá kouř. Místo nehody zatím není přístupné, ale úřady k němu vyslaly drony, uvedla BBC s odvoláním na keňský Červený kříž.

Na nejvyšším vrcholu Beskyd na polsko-slovenské hranici zemřel český turista

Oblast kolem stolové hory Mount Ololokwe, známé také jako Ol Donyo Sabache, je součástí severního turistického okruhu, který v Keni přitahuje zahraniční návštěvníky svými přírodními rezervacemi a chráněnými oblastmi. K přepravě turistů mezi safari, chráněnými oblastmi a dalšími destinacemi v odlehlých částech severní Keni se hojně využívají lehká letadla a vrtulníky.

Vyšetřovatelé se snaží zjistit okolnosti, které vedly k havárii.

Stolová hora Mount Ololokwe

Stolová hora Mount Ololokwe

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Sedm mrtvých včetně pilota. V Keni se v horách zřítil vrtulník s turisty

Záchranáři pracují na místě havárie turistického vrtulníku v okrese Samburu v...

Šest turistů a pilot zahynulo v severní Keni, když se s nimi u stolové hory Mount Ololokwe zřítil vrtulník. S odvoláním na místní média o tom informoval zpravodajský server BBC News. Národnost...

19. srpna 2026  15:59

Proč se Trump tak lísá ke Kimovi? Touží po schůzce, slibuje si od ní úspěch

Premium
Americký prezident Donald Trump na setkání se severokorejským vůdcem Kim...

Americký prezident Donald Trump se rozhodl omezit společná vojenská cvičení USA a Jižní Koreje, aby získal na svou stranu severokorejského vůdce Kim Čong-una. Naznačuje, že se s ním chce setkat....

19. srpna 2026  15:53

Rána jako z děla. V otrokovickém areálu při výbuchu odletělo víko průmyslové nádrže

Z průmyslové nádrže v areálu v Otrokovicích se odtrhlo víko. Na místě byli...

Do průmyslového areálu v Otrokovicích na Zlínsku dnes vyjeli hasiči. Krátce před osmou hodinou ráno se zde vlivem výbuchu utrhlo víko jedné z velkých nádrží s glycerolem, který následně začal hořet....

19. srpna 2026  10:21,  aktualizováno  15:52

Šest zraněných po čelní srážce aut. Zasahoval i vrtulník, silnice je zavřená

Srážka dvou osobních vozidel na Uherskohradišťsku si vyžádala 6 zraněných. (19....

Šest lidí se dnes odpoledne zranilo při čelní srážce dvou osobních aut na silnici I/50 mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi na Uherskohradišťsku. Silnice je zavřená, policie odklání dopravu na objízdné...

19. srpna 2026  15:52

České dráhy reagují na kritiku od Okamury. Toaletního papíru máme dost, vzkazují

Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se ve vysílání České televize pustil do ředitele Českých drah Michala Krapince. Kritizoval mezery ve službách, včetně nedostatku toaletního papíru ve vlacích....

19. srpna 2026  15:51

Jedná se o únos státu v přímém přenosu, varoval senátor Lochman

Přímý přenos
Senátor Ondřej Lochman při jednání horní komory parlamentu (19. srpna 2026)

Návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který prosazuje vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, cupují senátoři. „Státní správa nesmí být prodlouženou rukou strany, která vyhrála volby,“...

19. srpna 2026  12:08,  aktualizováno  15:46

Útoky v hloubi Ruska působí škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil Putin

Vladimir Putin na jednání ruské Rady pro strategický rozvoj mluvil o...

Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil podle agentur ruský prezident Vladimir Putin na dnešním jednání ruské Rady pro...

19. srpna 2026  15:45

Ministerstvo má vyplatit exkancléři Mynářovi jeden a půl milionu, nařídil soud

Vratislav Mynář prohlásil, že chce u soudu očistit své jméno. (15. října 2024)

Ministerstvo spravedlnosti má vyplatit bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Mynářovi 1,47 milionu korun jako náhradu škody za stíhání v kauze týkající se dotace pro penzion v...

19. srpna 2026  15:41

Nepoučitelný dealer. Z vězení ho pustili na podmínku, doma měl kilo kokainu

Jednapadesátiletý muž měl doma více než kilo velmi kvalitního kokainu a také...

Ve vazbě znovu skončil nepoučitelný dealer drog z Plzně. Při nedávné domovní prohlídce u něj kriminalisté našli kilogram kokainu a také více než dva miliony korun. V souvislosti s obchodováním s...

19. srpna 2026  15:30

Ztratil se z muzea a má rád MHD. Policie pátrá po desetiletém chlapci

Policie pátrá po desetiletém chlapci, který se ve středu dopoledne ztratil z...

Policie pátrá po desetiletém chlapci, který se ve středu dopoledne ztratil z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Protože se zajímá o veřejnou dopravu, mohl by se pohybovat v okolí zastávek MHD nebo...

19. srpna 2026  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vědci plní Babišův požadavek. Zmapovali území nejvíce ohrožená suchem

Premiér Andrej Babiš na první schůze vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na...

Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) identifikovali přibližně 1000 katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožená suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve...

19. srpna 2026  14:59

Macinka: Máme dobré vztahy s Bulhary i Severomakedonci, chceme je usmířit

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Česko by rádo přispělo ke zmírnění sporu mezi Severní Makedonií a Bulharskem v souvislosti s přístupovým procesem do Evropské unie. Uvedl ve středu český ministr zahraničí Petr Macinka po jednání se...

19. srpna 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.