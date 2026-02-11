Místo práce cesta na frontu. Keňa se zlobí na Rusko, že podvodem verbuje její muže

„Byli jsme svědky ztrát na životech a já plánuji návštěvu Moskvy, abychom mohli zdůraznit, že tomuto jevu je třeba zabránit,“ ohlásil Mudavadi. Rusové jeho plány nekomentovali, píše portál The Moscow Times. Keňa podle něj odhaduje, že zhruba dvě stovky jejích občanů už se vydaly bojovat za Rusko. Skutečné počty však zřejmě budou ještě vyšší.
Ukrajinské tajné služby odhadují, že ruská armáda naverbovala více než 1 400 lidí z šestatřiceti afrických zemí, ačkoliv Rusko stále – navzdory všem dosavadním důkazům – oficiálně odmítá, že by do konfliktu na Ukrajině posílalo cizí bojovníky. Keňský ministr praxi označil za „nepřijatelnou a nelegální“.
Afričanky se nechaly nalákat na práci v Rusku, skončily v továrně na drony
Mudavadi podotkl, že jen za poslední dva měsíce se z Ruska podařilo evakuovat přes třicet Keňanů. Úřady také zavřely na 600 podvodných náborových agentur, které lidem slibovaly práci v zahraničí. Při zářijové razii například keňská policie „zachránila“ jednadvacet mladých mužů, kteří už se chystali odletět do Ruska.
Ukrajinci v bojích zajali atleta z Keni. Tvrdí, že měl ruskou uniformu omylem
Zaměstnanec agentury, která jim pronajala dům, policie nyní podezírá z obchodu s lidmi. Do případu byl zapleten i ruský občan, kterého Keňa údajně na žádost Moskvy deportovala. S Rusy chce proto nyní Mudavadi jednat o vízové politice a bilaterálních pracovních dohodách, které jasně stanoví zákaz vojenské služby.
Ministr také řekl, že bude usilovat o propuštění Keňanů v ukrajinském zajetí a že vláda repatriovaným vojákům nabízí psychologickou pomoc včetně „deradikalizace“. Není známo, kolik občanů této africké země už ve službách ruské armády padlo, rodiny některých z nich však popsaly, že mají problém dostat zpět tělo svého blízkého a zajistit mu řádný pohřeb.