V Keni se zřítilo malé letadlo s turisty, pád zřejmě nepřežilo 12 lidí

  11:33
V jižní Keni se zřítilo malé letadlo, které mířilo do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Podle úřadů zřejmě zahynulo všech 12 lidí na palubě, přičemž všichni cestující byli turisté ze zahraničí.

Nehoda se odehrála v kopcovité a zalesněné oblasti asi 40 kilometrů od letiště Diani, uvedly místní úřady. Komisař okresu Kwale Stephen Orinde agentuře AP sdělil, že všichni cestující na palubě letounu byli „zahraniční turisté“. Jejich národnost bude sdělena později.

V jižní Keni se zřítilo malé letadlo, které mířilo do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Podle úřadů zřejmě zahynulo všech 12 lidí na palubě, přičemž všichni cestující byli turisté ze zahraničí.
V jižní Keni se zřítilo malé letadlo, které mířilo do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Podle úřadů zřejmě zahynulo všech 12 lidí na palubě, přičemž všichni cestující byli turisté ze zahraničí.
V jižní Keni se zřítilo malé letadlo, které mířilo do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Podle úřadů zřejmě zahynulo všech 12 lidí na palubě, přičemž všichni cestující byli turisté ze zahraničí.
V jižní Keni se zřítilo malé letadlo, které mířilo do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Podle úřadů zřejmě zahynulo všech 12 lidí na palubě, přičemž všichni cestující byli turisté ze zahraničí.
Keňský úřad pro civilní letectví uvedl, že na palubě letadla Cessna Caravan bylo 12 osob a že úřady vyšetřují příčinu nehody. Dosud není jasné, kolik z těchto lidí bylo cestujících a kolik členů posádky.

Přírodní rezervace Maasai Mara

Přírodní rezervace Maasai Mara

