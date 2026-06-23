Zařízení mělo vzniknout na letecké základně Laikipia asi 200 kilometrů severně od metropole Nairobi, mělo mít zhruba 50 izolačních lůžek a mělo být vedeno americkým zdravotnickým personálem. Původně bylo určeno pro Američany, kteří byli vystaveni viru, ale zatím nevykazovali žádné příznaky.
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Keňský vrchní soud několikrát vydal příkaz, který vládě zakázal podnikat kroky k výstavbě nebo zahájení provozu tohoto zařízení. Kabinetu taky dal týden na to, aby zveřejnil všechny související smlouvy a provozní protokoly, což se podle dostupných informací nestalo. Podle agentury Reuters navíc americká strana pokračovala v přepravě personálu a vybavení. Soud kvůli tomu v pondělí shledal ministra Dualeho vinným z pohrdání soudem.
Spojené státy přislíbily na podporu připravenosti Keni na případný výskyt eboly 13,5 milionu dolarů (přes 286 milionů Kč). Odpůrci zařízení ale odmítají převoz potenciálně nakažených osob do země a kritizují také nerovný vztah, v němž má africká země nést část zátěže spojené s americkými evakuačními plány.
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Ve městě Nanyuki nedaleko základny se na začátku června konalo několik demonstrací proti výstavbě centra, při nichž policie podle svědků zastřelila nejméně tři protestující.
Kongo v polovině května vyhlásilo epidemii eboly způsobenou kmenem Bundibugyo, proti němuž neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Konžské úřady v úterý oznámily 1048 potvrzených případů a 267 souvisejících úmrtí, zatímco sousední Uganda registruje 20 potvrzených případů a dvě úmrtí. Keňa dosud nezaznamenala žádný případ eboly.