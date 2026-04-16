Číňan chtěl z Keni propašovat 2200 mravenců. Soud ho poslal do vězení

Autor: ,
  23:17
Keňský soud ve středu uložil Číňanovi, který se pokusil ze země propašovat více než 2200 živých mravenců, trest odnětí svobody v délce jednoho roku a pokutu ve výši 7746 dolarů (přes 160.000 korun). Muž se proti rozhodnutí soudu odvolal, informovala agentura Reuters.
Živí mravenci se objevili i u soudu s pašeráky hmyzu,. (17. března 2026)

Živí mravenci se objevili i u soudu s pašeráky hmyzu,. (17. března 2026) | foto: ČTK

Smrtící mravenec ohnivý. (19. dubna 2023)
Smrtící mravenec ohnivý. (19. dubna 2023)
Mravenci Atta mexicana
Mravenci Atta mexicana
7 fotografií

Sedmadvacetiletého Zhanga Kequna zadrželi celníci minulý měsíc na letišti v keňské metropoli Nairobi.

„Vzhledem k rostoucímu počtu případů obchodování s velkým množstvím mravenců a k negativním ekologickým dopadům masivního odchytu těchto zvířat je zapotřebí přísný a odstrašující trest,“ uvedla soudkyně Irene Gichobiová, podle níž pachatel neprojevil nad činem dostatečnou lítost.

Obchod s mravenci zásobuje trhy, jako je Čína, kde jsou nadšenci ochotni platit vysoké částky za udržování mravenčích kolonií ve velkých průhledných nádobách známých jako formikária, která umožňují studovat chování tohoto hmyzu. Podle Guardianu můžou chovatelé za jednoho mraveníčího mazlíčka zaplatit až sto dolarů.

U pašeráka celníci našli přes 2000 exemplářů, včetně vzácných Me More than 2,200 ants – including 1,948 prized Messor cephalotes – were found in test tubes in Zhang’s luggage at Nairobi’s international airport that was destined for China.

Loni v květnu dostali čtyři muži - dva Belgičané, Vietnamec a Keňan - pokutu 7700 USD (téměř 163.000 Kč) za pokus o propašování tisíců mravenčích královen. Podle odborníků na přírodu naznačují tyto případy posun v pašování od trofejí, jako je slonovina, k méně známým druhům, které jsou ovšem pro ekosystémy neméně cenné.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.