VIDEO: Vypadněte z mé hospody! Šéf labouristů Starmer to schytal za lockdown

„Celý život jsem volil labouristy. Zklamali jste jako opozice, zklamali jste tuto zemi. Neptal jste se, jestli lockdown funguje,“ křičí na ulici majitel hospody U Havrana Rod Humphris na šéfa britských labouristů. Ten byl ve městě Bath v rámci kampaně před místními volbami plánovanými na příští měsíc.



Na záběrech je vidět, jak hospodského musí krotit Starmerova ochranka. „Chápete, že tisíce lidí zemřely, protože jste nedělal svou práci a nekladl skutečné otázky?“ vmete muž Starmerovi do tváře.

Politik mu oponuje a říká, že s ním nesouhlasí. Na videu zazní Starmerovo upozornění na zdravotníky, kteří pracují v první linii a chrání lidské životy. „Nepotřebuji vaše přednášky o pandemii. Děkuji, jdeme,“ dodává ještě labourista.

Politici po celém světě se pravidelně ocitají v nesnázích, když se snaží hovořit přímo s voliči. Scény s rozzuřeným hospodským však byly podle agentury Reuters tentokrát o poznání dramatičtější než obvykle. Přirovnat se k nim dá třeba aféra s mléčným koktejlem, který naštvaný volič předloni hodil po někdejším europoslanci Nigelu Farageovi.

Poté, co Starmer i se svým týmem vešel do dveří hospody, se za ním Humphris vrhnul a začal se prát s ochrankou. „Ten muž není žádán v mé hospodě. Neublížím mu. To je napadení, neobtěžuji vás ani jeho,“ dohaduje se s jedním z bodyguardů, kteří mu bránili v cestě. „Vypadněte z mé hospody!“ řve pak na vůdce britské opozice.

Ten nakonec skutečně odejde. Chvíli po incidentu Starmer řekl přítomným novinářům, že Humphris „hluboce odmítá, že jsme měli mít lockdown, nevěří, že měly být nějaké restrikce, a já si myslím, že do určité míry ani nevěří, že vůbec existuje pandemie“.

„Samozřejmě má na takový názor právo. Obávám se ale, že já s tím naprosto nesouhlasím a myslím si, že by s tím naprosto nesouhlasila ani většina lidí po celé zemi,“ dodal.

Velká Británie od začátku pandemie eviduje téměř 4,4 milionu případů nákazy koronavirem, přičemž více než 127 tisíc nemoci covid-19, kterou virus vyvolává, podlehlo. Po počátečním laxním přístupu vlády premiéra Borise Johnsona nyní země patří k nejrychleji očkujícím státům na světě.

Právě Starmer se svými labouristy patřil k těm, kdo kabinet konzervativců za selhání v boji s epidemií pravidelně tepal. Sociální sítě obletěly například interpelace v Dolní sněmovně z loňského května.

„Když se premiér před týdnem vrátil do práce, říkal, že mnoho lidí uvidí zjevný úspěch vládního přístupu. Ale včera jsme se bohužel dozvěděli, že nejméně 29 427 lidí ve Velké Británii přišlo o život kvůli tomuto hroznému viru. Je to nyní nejvyšší číslo v Evropě a druhé nejvyšší na světě,“ pronesl tehdy Starmer.



Soudě podle množství pozdějších reakcí Johnsona velmi snadno „setřel“. „Toto není úspěch, ani zjevný úspěch. Mohl by nám tedy ministerský předseda říct: Jak se to proboha mohlo stát?“ otázal se.