Starmerův rival se stal poslancem. Baží po změně a chce sesazení premiéra

Starosta Velkého Manchesteru Burnham, přezdívaný „Král severu“, vyhrál volby v obvodě Makerfield na severozápadě Anglie. Získal 24 927 hlasů, zatímco kandidát populistické strany Reform UK Nigela Farage skončil druhý s 1 696 hlasy.
Burnhamovo vítězství znamená, že nyní bude moci spustit nebo se alespoň zúčastnit klání o nahrazení Starmera. Ten se potýká s jedním z nejhorších propadů popularity ze všech lídrů.
Klíčovou otázkou však je, kdy a jak to Burnham udělá.
|
Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu
„Říkám své vlastní straně, že toto je poslední šance na změnu. Druhá šance nebude,“ řekl Burnham ve svém vítězném projevu.
Burnham vyjádřil podporu znárodnění klíčových veřejných služeb a kritizoval to, co označil za čtyři desetiletí neúspěšné neoliberální ekonomiky. Uvedl, že se bude snažit nahradit Starmera a změnit politiku.
Průzkumy ukazují, že Burnham, kterému je 56 let, je nejoblíbenějším politikem Labouristické strany. Někteří labourističtí zákonodárci doufají, že by se Starmer mohl nechat přesvědčit, aby se vzdal moci, a vyhnul se tak škodlivému souboji, který by mohl trvat měsíce.
|
Starmer čelí sílícímu tlaku spolustraníků, aby rezignoval. Zůstávám, reaguje
Dva roky po drtivém vítězství v celostátních volbách je 63letý Starmer jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se začalo s průzkumy. Stalo se tak poté, co skandály, politické zvraty a obvinění z nerozhodnosti zhatily realizaci změny, kterou kdysi slíbil.
Asi čtvrtina Starmerových zákonodárců ho vyzvala k rezignaci poté, co strana utrpěla minulý měsíc těžké porážky v místních volbách a vysoce postavení kolegové, včetně ministrů obrany a zdravotnictví, odstoupili v posledních týdnech kvůli Starmerově vedení.
|
Ministr zdravotnictví Streeting oznámil rezignaci, chce vystřídat Starmera
Starmer ale vzdoruje a tento týden prohlásil, že bude kandidovat v jakékoli soutěži o vedení strany, a varoval svou stranu před potenciálním „chaosem“ plynoucím z vnitrostranického boje.
Další možný kandidát na post lídra labouristů Wes Streeting, který po neúspěchu vládní strany v místních volbách rezignoval na pozici ministra zdravotnictví, dříve uvedl, že je připraven zahájit souboj o vedení v příštím týdnu, pokud současný premiér neodstoupí z funkce.