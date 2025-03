Lídr, kterého Evropa potřebuje. „Forenzní Keir“ je králem nudy, na Trumpa to funguje

20:00

Méně pravděpodobného lídra pro diplomatické přestřelky s Donaldem Trumpem by Evropa našla jen těžko. Přesto se britský premiér Keir Starmer ukázal jako překvapivě ideální volba. Muž bez ideologie, nevýrazný a nudný, zároveň však až klinicky přesný a strategický, jenž se nepouští do bojů, které nemůže vyhrát. Naplno se to ukázalo minulý týden v Bílém domě.