Lídr labouristů Keir Starmer míří podle průzkumů k premiérskému křeslu

Vedení britských labouristů převzal Keir Starmer v dubnu 2020, po debaklu labouristů v posledních parlamentních volbách, který vedl k odchodu příliš levicového Jeremyho Corbyna. Starmer tuto stranu přetvořil podobně jako kdysi jeho předchůdce Tony Blair, odklonil ji od levicové politiky svého předchůdce a přiblížil politickému středu.

Předtím v roli advokáta se specializací na lidská práva figuroval v ostře sledovaných procesech proti společnostem Shell a McDonalds, a také v procesu kolem uzavření dolů bývalé konzervativní premiérky Margaret Thatcherové.

Starmer je podle britského tisku v kontrastu k bojovému zápalu svého předchůdce Corbyna umírněný a obezřetný, současně je ale brilantní stratég. „Nejlepším argumentem ve prospěch Starmera je, že by dokázal Británii řídit strategicky a efektivně stejně dobře, jako to dokázal s Labouristickou stranou,“ uvedl Fraser Nelson, šéfredaktor konzervativního magazínu The Spectator.

Při své volbě do čela labouristů Starmer zastáncům tvrdé linie vzkázal, že priority vidí jinde: „Východiska pro radikální labouristické vládnutí jsou stejně silná jako kdykoli předtím. Nyní ale musíme stranu přebudovat a zajistit, že důvěra v nás jako ve stranu progresivní změny bude obnovena.“ Poté s labouristy zabral politický střed, a vytlačil tak konzervativce dále doprava. Stranu vyčistil od radikálů a labouristy zaměřil na středová témata hospodářského růstu a služeb poskytovaných státem.

V předvolební kampani Starmer hlásá „desetiletí národní obnovy“ po letech škrtů ve výdajích a klesající životní úrovně za vlády Toryů. Pod jeho vedením labouristé do značné míry akceptovali rozpočtové škrty navrhované současnou konzervativní vládou a neplánují žádné zásadní zvyšování daní. Starmer vyloučil návrat do EU. Hospodářský růst chce nastartovat dotacemi, slíbil zdanit soukromé školy a ukončit výrobu spalovacích motorů v roce 2030.

V kampani také často zmiňuje svůj dělnický původ (jeho otec byl nástrojař, matka zdravotní sestra) s tím že celoživotní boj jeho matky s těžkou nemocí mu poskytl hlubokou vděčnost vůči britskému zdravotnickému systému (NHS). Jeho volební kampaň vede stejný stratég, který zajistil tři vítězství někdejšímu labouristickému premiérovi Blairovi.

K otázce migrace se Starmer nedávno zavázal, že v případě vítězství labouristů v parlamentních volbách rozbije gangy, které na člunech přivážejí do Británie žadatele o azyl. Její plány posílat žadatele o azyl do Rwandy označil za plýtvání penězi. Konzervativci ale opoziční stranu obviňují, že sama nemá na řešení nelegálního přistěhovalectví žádný plán.

Ve stínovém kabinetu bývalého šéfa labouristů Jeremyho Corbyna byl Starmer ministrem pro brexit a před referendem o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016 se stavěl proti brexitu. V čele britské opozice Starmer kritizoval konzervativní vládu za její ekonomickou bilanci a prohlašoval, že konzervativci „zdevastovali ekonomiku“. Podle něj žádný premiér „nezvedal daně častěji“ než Sunak. Nyní Sunak podle Starmera například předkládá nereálné sliby na investici dalších 46 miliard liber do systému národního pojištění, ale neříká, kde chce peníze vzít.

Starmer se zaměřuje na problematiku lidských práv. V letech 2008 až 2013 působil jako šéf veřejné prokuratury. Předtím byl poradcem na lidská práva během uzavírání Velkopáteční dohody v roce 1998 za bývalého premiéra Blaira. V roce 2002 získal od britské královny Alžběty II. čestný titul Queen ?s Counsel, který je udělován úspěšným právníkům s alespoň desetiletou praxí.

V britském parlamentu zasedá Starmer od roku 2015, od září 2015 do června 2016 byl stínovým ministrem pro přistěhovalectví. Mluvilo se o něm jako o kandidátovi na lídra strany již ve volbách v roce 2015, tehdy ale Starmer svoji kandidaturu vyloučil s odvoláním na svoje nedostatečné politické zkušenosti. Uspěl až o pět let později.

Rodiče ho pojmenovali po Keiru Hardiem, který Labouristickou stranu v roce 1900 založil. Narodil se 2. září 1962 v londýnském obvodě Southwark. Byl prvním z rodiny, kdo šel studovat, absolvoval právo na univerzitě v Leedsu a poté postgraduální studium na Oxfordské univerzitě.

V roce 2014 obdržel titul rytíře-komandéra britského vojenského Řádu lázně. V roce 2017 byl jmenován do Státní rady (Privy Council), která je hlavním poradním orgánem královny.