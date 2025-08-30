V takové situaci přichází Jeremy Corbyn, šestasedmdesátiletý představitel krajní levice, Starmerův předchůdce v čele labouristů, kdysi ze strany vyobcovaný kvůli antisemitským sentimentům.
Teď je zpět na koni. Zakládá spolu s jinou bývalou labouristkou Zarah Sultanovou novou levicovou partaj, jejíž název i program představí na podzim. Už teď je ale zjevné, že po ní bude poptávka, čeká se, že zahýbe britskou politikou. Britové jsou naladěni na příchod někoho, kdo by přinesl změnu.
Mezi Corbynovými plány voliče zajímá především zdanění bohatých a přerozdělování jejich výdělků.