Putin to s mírem nemyslí vážně, řekl britský premiér před virtuálním summitem

Americký pár z Connecticutu věznil syna v jedné místnosti svého domu dlouhých dvacet let. Nyní 32letý muž přežíval v neuvěřitelných podmínkách, neměl přístup k vodě, jídlu ani základním potřebám. V...

Ukrajina nesmí ustoupit, řekla Černochová po jednání s ukrajinským ministrem

Sledujeme online

Cenou za příměří na Ukrajině nemůže být podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) to, že by Ukrajina měla ustoupit ze svých požadavků. Ministryně to uvedla po sobotním setkání se svým ukrajinským...