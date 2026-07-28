V čele Peru by Fujimoriová mohla zůstat do roku 2031, jejím předchůdcům se ale dokončit celý pětiletý mandát nepodařilo.
Při slavnostním aktu na společném zasedání parlamentu Fujimoriová slíbila, že bude usilovat o „bezpečnou, prosperující a jednotnou zemi“. Fujimoriová navázala na politickou kariéru svého otce Alberta Fujimoriho, který byl autoritářským prezidentem v letech 1990 až 2000 a později byl odsouzen za zločiny proti lidskosti spáchané v úřadě.
Po přísaze Fujimoriová před parlamentem v projevu uvedla, že dvě první velké priority její vlády budou „zmírnění dopadů fenoménu El Niňo a bezpečnost občanů“. Pro boj proti kriminalitě chce prý nová prezidentka využít všechny nástroje, které jí dává ústava.
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Fujimoriová nastínila, že by v některých částech země mohl být vyhlášen mimořádný stav, kde by operace proti zločinu vedla armáda. Čerstvá prezidentka také slíbila investice do infrastruktury a zvyšování kvality života obyvatel.
Fujimoriová v předvolební kampani slibovala tvrdý postup proti organizovanému zločinu či deportaci migrantů, kteří v Peru pobývají bez povolení. Volby vyhrála s jen mírným náskokem méně než 50 tisíc hlasů nad levicovým kandidátem Robertem Sánchezem. Sčítání hlasů trvalo několik týdnů, než bylo jasné, kdo zvítězil.
Proti výsledkům voleb se někteří lidé bouří. Do ulic se vydali protestoval i v samotný den inaugurace nové prezidentky. Někteří přinesli transparenty nebo vlajky Peru, kde ale dva červené pruhy symbolicky nahradila černá barva. Opoziční politici zase přinesli fotografie lidí, kteří zahynuli během protestů po odvolání bývalého prezidenta Pedra Castilla.
V době slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové se konají demonstrace proti výsledkům voleb. (28. července 2026)
Podle agentury Reuters Fujimoriová ještě v úterý jmenuje svou novou vládu. Premiérem by se měl stát bývalý předseda kongresu Luis Galarreta a ministrem zahraničí advokát a politik Carlos Espá.
Dva Fujimoriové předchůdci v prezidentské funkci nedokončili svůj pětiletý mandát, protože podali demisi nebo je odvolal parlament. Fujimoriové strana Fuerza Popolar (Lidová síla) nemá v parlamentu většinu.
Ve sněmovně má však největší klub a v Senátu drží spolu se spojenci většinu. To snižuje možnost, že by ji mohl parlament odvolat, uvádí agentura AP.
Úterní inaugurace se zúčastnili španělský král Felipe VI. a někteří latinskoameričtí prezidenti, hlavně ti, kteří mají ideově blízko k Fujimoriové. Do Limy tak přicestovali například prezidenti Argentiny Javier Milei, Bolívie Rodrigo Paz či Chile José Antonio Kast. S řadou z nich se Fujimoriová setkala před samotnou inaugurací.