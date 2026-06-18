Obří kebab a možná i levnější lék na zácpu. Desetikilové monstrum pobláznilo Anglii

Monster kebab sotva unesou dva lidé. Uvnitř se skrývá směs doner masa, kuřecí tikky, seekh kebabu, hranolek, salátu a dvou gigantických naanů.
„Je naprosto masivní a snadno by nasytil osm lidí,“ popsal zákazník Johnny Adams (42). Podle něj se do celé porce vejde zhruba 10 tisíc kalorií a už po pár soustech člověk přehodnocuje svoje rozhodnutí si ho koupit.
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Berlín žije pouličními kebaby. Objevte podniky, kde se stojí fronty hodiny
Jeho video s obřím kebabem, které sdílel na sociálních sítích, se rychle rozšířilo a nasbíralo přes 20 tisíc zhlédnutí. Do podniku se následně začali sjíždět zvědavci a tvořily se obří fronty. „Skončilo to 45minutovou čekací dobou. Stalo se to tak virální, že museli přidat personál,“ popisuje nečekaný úspěch obřího kebabu Adams.
Zákazníci na internetu reagovali směsí úžasu a šoku. „Je to jako koberec,“ píše například jeden z nich a další nešetřil nadšením: „Ach můj bože, ta velikost.“ A jiný sledující to shrnul po svém: „Je to levné. Vypadá nádherně.“ V Stalybridge tak vznikla nová turistická atrakce – a zároveň test lidské výdrže žaludku.
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