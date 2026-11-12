„Na pozadí zpráv o zadržení vrcholových manažerů se v chatovacích aplikacích objevilo několik videí s kufry a taškami plnými dolarů, které údajně někdo vyhodil z okna bytového komplexu v centru Astany. Vyrazili jsme do domu, v němž údajně došlo k tomuto ‚pádu měny‘, a někteří obyvatelé potvrdili, že ráno tam panoval jistý rozruch,“ píše telegramový kanál Tengri News.
Dodává však, že oficiálně nikdo neobvyklou událost nekomentoval. Podle portálu Nexta se někdo rychle zbavil celých svazků dolarů v době, kdy policie zatkla Nurlana Žakupova, šéfa státního investičního fondu Samruk-Kazyna. Tento fond spravuje rozsáhlé majetky státu v oblasti energetiky, průmyslu a dopravy.
|
Digitální měny přicházejí. Eurozónu předběhl Kazachstán
Spolu s Žakupovem byl zatčen i Jelžas Otynšijev, jenž dosud vedl státní železniční společnost Kazakhstan Temir Zholy (KTZ). Oba jsou údajně podezřelí z přijetí obrovského úplatku, přičemž kanceláře KTZ sídlí nedaleko komplexu, z nějž ve čtvrtek ráno pršely dolary. Zda spolu obě události souvisejí, ovšem dosud není potvrzené.