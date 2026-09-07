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Když Trumpovi půjčíte umělou inteligenci: víkendový bizár z Truth Social

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  17:21
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil. | foto: TruthSocial/Donald Trump

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako svalnatec.
Obrázek AI, ve kterém je Trump nejlepší prezident USA.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
11 fotografií
Smršť bizarních AI portrétů, kterou Donald Trump o víkendu zaplavil svou síť Truth Social, se opět snažila překonat vše, na co byli jeho sledující dosud zvyklí. Odpoutání od reality, militaristická dystopie a absolutní adorace vlastní osobnosti – tak komentují analytici vizuální koktejl, ve kterém americký prezident vystupuje střídavě jako neohrožený hokejista, zachránce vesmíru i postava z temného kyberpankového sci-fi.

Kdo si v posledních hodinách otevřel aplikaci Truth Social, nečekala na něj v Trumpově profilu jen běžná politická prohlášení. Čekal na něj digitální lunapark.

Americký prezident během několika hodin nasdílel sérii obrázků generovaných umělou inteligencí, které svou estetikou balancují na hraně mezi hrdinskou propagandou a čistým surrealismem.

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako svalnatec.
Obrázek AI, ve kterém je Trump nejlepší prezident USA.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.
11 fotografií

Pro kritiky jde o jasný projev prohlubujícího se velikášství, pro fanoušky o geniální popkulturní trolling. Pohled na konkrétní vizuály však odhaluje mnohem hlubší psychologické a politické vzorce.

Mýtus o absolutní nadvládě?

Jedním z nejvýraznějších rysů víkendové série je přepisování historie a hierarchie. Na jednom z obrazů vidíme Trumpa na hnědém hřebci po boku George Washingtona. Trump zde sedí vzpřímeně, odhodlaně a vizuálně dominuje celému výjevu – otec zakladatel Spojených států působí spíše jako jeho doprovod.

Ještě bizarnější rozměr má koláž z hokejového prostředí. Trump v dresu s číslem 47 (odkazující na jeho prezidentský úřad) stojí nad ležícím kanadským premiérem Markem Carneym (v dresu Kanady) a s výhrůžným pohledem mu říká: „Vstávej, guvernére.“

Značná část obrázků opouští barvy americké vlajky a noří se do temné, až fašizující sci-fi estetiky. Trump na nich sedí na gigantickém mechanickém trůnu obklopen obřími bojovými roboty (Mecha), případně kráčí temnou, deštivou ulicí před washingtonským Kapitolem, doprovázen po zuby ozbrojenými kybernetickými vojáky s rudě svítícími průzory. Obrázky doprovázejí temné nápisy: „Zasévejte jim noční můry“ nebo „Už nikdy nebudou spát“.

Útěk do světa digitální neporazitelnosti?

Zatímco realita venku přináší složitá geopolitická témata – což ilustruje další AI obrázek, kde Trump symbolicky drtí mapu Íránu obřím kladivem s americkou vlajkou – realita na jeho mítincích (zobrazená na autentické fotografii s přelétajícím letadlem Trump Force One) ukazuje dav lidí fascinovaně fotících digitální i fyzické symboly úspěchu.

Názor psychiatra:

„Tento typ vizuální prezentace vykazuje všechny strukturální rysy maligního narcismu v pokročilé fázi. Nejde o neškodné vtipy. Sledujeme kombinaci grandiózních fantazií, asociálního chování a hluboké paranoie. Když vůdce jaderné mocnosti potřebuje generovat desítky fiktivních obrazů, kde drtí nepřátele kladivem, signalizuje to, že jeho vnitřní obranné mechanismy jsou pod obrovským tlakem a realita pro něj začíná být nesnesitelná.“

Zdroj: John Gartner, bývalý profesor psychiatrie na Johns Hopkins University

Proč to Trump dělá? Někteří odborníci na politickou komunikaci se shodují, že se jedná o formu řízené politické intoxikace. Trump kolem sebe staví neprostupnou zeď z popkulturních mýtů. Když se stylizuje do role vesmírného generála sledujícího jaderné exploze na oběžné dráze, dává svým voličům jasný vzkaz: Já jsem ten, kdo drží prst na tlačítku reality.

Podle Trumpových zastánců prezident pouze sdílí to, co považuje za zábavné. Když v minulosti čelil kritice za AI obrázek, kde byl stylizován jako mesiášská postava, Mike Johnson po osobním rozhovoru s Trumpem novinářům vysvětlil: „Prezident to vůbec nemyslel svatokrádežně. Chtěl tím jen symbolizovat uzdravení a pomoc lidem, ale pochopil, že to média překroutila.“

Oficiální linie Trumpova týmu tvrdí, že prezident dokonale ovládá jazyk sociálních sítí. Využíváním takzvaného „meme marketingu“ dokáže přímo komunikovat s mladšími voliči. To, co akademici nazývají patologií, je podle jeho poradců pouze efektivní způsob, jak prorazit skrze hluk tradičních médií.

Pokaždé, když seriózní novináři začnou na titulních stranách analyzovat, zda Trump skutečně plánuje anektovat Měsíc, republikánské jádro se směje a utvrzuje v tom, že establishment je vůči Trumpovi zaujatý a bere ho příliš doslova.

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Když Trumpovi půjčíte umělou inteligenci: víkendový bizár z Truth Social

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.

Smršť bizarních AI portrétů, kterou Donald Trump o víkendu zaplavil svou síť Truth Social, se opět snažila překonat vše, na co byli jeho sledující dosud zvyklí. Odpoutání od reality, militaristická...

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