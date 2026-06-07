Drony v posledních letech zásadně změnily způsob vedení válek. Ve Velké Británii nyní panuje naděje, že by mohly změnit také osud jednoho průmyslově upadajícího města. Britské ministerstvo obrany plánuje ve Swindonu, zhruba 130 kilometrů západně od Londýna, vybudovat testovací areál pro bezpilotní letouny o rozloze přibližně osmi fotbalových hřišť.
Místo má symbolický význam. Za druhé světové války se zde vyráběly slavné stíhačky Spitfire, které pomáhaly spojencům v boji proti nacistickému Německu. Nyní mají vojenskou budoucnost regionu zajistit mnohem tišší stroje, píše týdeník The Economist.
Britská armáda stejně jako ozbrojené síly dalších zemí stále více sází na propojení bezpilotních prostředků s klasickými letadly, loděmi a pozemními jednotkami. Vláda ve své strategické obranné revizi slíbila masivní rozvoj těchto technologií a ministerstvo obrany počítá s investicemi ve výši až čtyř miliard liber (zhruba 118 miliard korun).
Město láká výrobce z celé Evropy
Swindon už nyní přitahuje významné hráče obranného průmyslu. Portugalská společnost Tekever zde investuje 400 milionů liber (asi 11,8 miliardy korun) a ještě letos chce zahájit výrobu pokročilých průzkumných dronů. Německý startup Stark ve městě montuje takzvanou vyčkávací munici, tedy bezpilotní prostředky schopné nést bojovou nálož o hmotnosti až pět kilogramů.
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Do oblasti se stěhují i menší firmy zaměřené na vývoj dronů a souvisejících technologií. Na bývalé letecké základně jižně od města se připravují hangáry určené pro testování nových strojů. Chystané zařízení ministerstva obrany má vznikající technologický klastr dále posílit.
Na první pohled přitom Swindon nepůsobí jako místo technologické revoluce. Po příjezdu vlakem návštěvníky vítají zanedbané budovy a centrum města se potýká s ekonomickými problémy. Statistiky ukazují, že zde vzniká méně nových firem než v obdobně velkých regionech Anglie.
Výhodou jsou levné prostory i bývalí zaměstnanci Hondy
Právě průmyslový úpadek však podle místních podnikatelů přinesl některé výhody. Opuštěné sklady a průmyslové areály stlačily ceny nájmů, což vyhovuje firmám, které potřebují rychle rozšiřovat výrobu.
K dispozici je také kvalifikovaná pracovní síla. Po uzavření automobilky Honda po brexitu zůstalo v regionu mnoho lidí se zkušenostmi z průmyslové výroby. Dalším lákadlem jsou relativně dostupné ceny bydlení a vstřícný přístup místní samosprávy, která podle firem rychle vyřizuje potřebná povolení.
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Podle Mika Armstronga, šéfa britské pobočky společnosti Stark, je největší předností Swindonu jeho poloha. Město leží mezi Londýnem a Bristolem v oblasti, kde se nachází řada vojenských institucí a firem z obranného a leteckého průmyslu.
Nadšení z rozvoje nového odvětví provází i určité obavy. Po květnových komunálních volbách se změnilo vedení města a labouristickou radu vystřídala menšinová konzervativní správa.
Podpora ekonomického rozvoje regionu zatím zůstává napříč politickým spektrem, větší nejistotu ovšem představuje situace v britském obranném průmyslu. Firmy dlouhodobě čekají na zveřejnění vládního investičního plánu, který má určit, jaké vojenské technologie bude stát v příštích deseti letech nakupovat. Jeho publikace byla několikrát odložena.
Právě tento dokument by podle místních firem mohl rozhodnout o tom, zda se ze Swindonu skutečně stane hlavní britské centrum výroby vojenských dronů, nebo zda zůstane jen ambiciózním projektem.