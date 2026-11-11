„Kdybych věděl, že se cítím mizerně kvůli rakovině... nešel bych do toho,“ řekl bývalý demokratický šéf Bílého domu Biden, který 20. listopadu oslaví 84. narozeniny.
Odkazoval přitom na svou kampaň za znovuzvolení v prezidentských volbách v roce 2024, která skončila po nevydařené debatě s republikánským rivalem Donaldem Trumpem. Bidenovi byla diagnostikována rakovina prostaty s metastázami po završení mandátu v roce 2025.
„Nemyslím si, že by 80letý muž s rakovinou měl kandidovat,“ řekl Biden v rozhovoru.
|
„Některé dny jsou lepší než jiné.“ Biden kvůli rakovině omezí propagaci pamětí
Přesto tvrdil, že debata z června 2024, méně než pět měsíců před dnem voleb, nebyla zásadním zvratem, i když zesílila obavy demokratů ohledně jeho věku – v té době mu bylo 81 let – a jeho schopnosti porazit Trumpa.
„Předně jsem si myslel, že proběhne další debata, k níž už nedošlo,“ řekl Biden. „Ale i přes to, že další debata nebyla, mě to neznepokojovalo, protože to nebylo rozhodující,“ dodal.
Během několika týdnů tehdy Biden oznámil, že končí svou kampaň, a vyjádřil podporu své viceprezidentce Kamale Harrisové, která získala nominaci, ale v prezidentských volbách s Trumpem prohrála.
|
Nebýt politiky, byli bychom přátelé. Biden popsal, jak ho Trump v soukromí chválil
Biden trvá na tom, že při výkonu prezidentské funkce byl schopen plnit své povinnosti. Prohlásil, že samotný věk není diskvalifikující a naopak znamenal, že měl zkušenosti a hluboké osobní vztahy se světovými lídry.
„Věřím, že jsem objektivně byl pro tuto práci nejlépe vybavenou osobou,“ řekl.
Bidenův syn Hunter v srpnu stanici BBC řekl, že se rakovina rozšířila a způsobuje jeho otci bolesti. „Je to velmi bolestivé a v mnoha ohledech velmi vyčerpávající,“ řekl.
Od doby, co Joe Biden opustil úřad, se jeho syn stal veřejně známější postavou — střetává se s republikány na sociálních sítích, zveřejňuje dlouhé úvahy o směřování země a spustil vlastní kryptoměnu.
|
Vzácný Siův smích. Trump ho pobavil obrazem Bidena jako automatického pera
Joe Biden obhajoval veřejné vystupování svého syna i své rozhodnutí udělit Hunteru Bidenovi milost po jeho odsouzení v roce 2024 za federální trestné činy spojené s držením zbraní a po jeho přiznání viny k federálním daňovým deliktům. Hunter Biden v minulosti čelil také letitému zkoumání a zničující kritice ze strany republikánů kvůli svým mezinárodním obchodním aktivitám.
Hunter Biden prohlásil, že milost poškodila odkaz jeho otce. Exprezident Biden naopak uvedl, že Trumpova záliba v pomstě učinila milost nezbytnou.