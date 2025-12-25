Kdy očekávají Rusové konec války? Překvapivé výsledky průzkumu

  12:46
Většina Rusů očekává, že válka na Ukrajině skončí v roce 2026, uvedla ruská státní agentura pro veřejné mínění VTsIOM. To naznačuje, že Kreml možná testuje reakci veřejnosti na možné mírové urovnání, jelikož se zintenzivňují diplomatické snahy o ukončení konfliktu, upozornila agentura Reuters.
Rudé náměstí v Moskvě (21. února 2023)

Rudé náměstí v Moskvě (21. února 2023) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské přehlídce v Moskvě. Tohoto 9. května...
Ruský voják na vojenské přehlídce na moskevském Rudém náměstí ke Dni vítězství...
Rudé náměstí v Moskvě (21. února 2023)
Panelové domy v Moskvě
6 fotografií

Zástupce ředitele VTsIOM Michail Mamonov ve středu uvedl, že 70 procent z 1600 respondentů považuje rok 2026 za „úspěšnější“ pro Rusko než letošek, zatímco pro 55 procent z nich je tato naděje spojena s možným ukončením toho, co Rusko nazývá svou „speciální vojenskou operací“ na Ukrajině.

„Hlavním důvodem k optimismu je možné dokončení speciální vojenské operace a dosažení stanovených cílů, v souladu s národními zájmy, které nastínil prezident,“ řekl Mamonov k průzkumu, který je pro mnohé pozorovatele překvapivý.

Plán USA počítá se zmrazením fronty, řekl Zelenskyj. Otázka území zůstává nevyřešená

Ve svých průzkumech veřejného mínění z konce předchozího roku VTsIOM zdůrazňoval konsolidaci ruské společnosti kolem prezidenta Vladimira Putina a jeho vojenských cílů na Ukrajině, ale neuvedl žádné údaje o podílu populace, která očekává konec války.

Válka na Ukrajině, která začala v únoru 2022, započne v únoru 2026 svůj pátý rok, ale skutečnou míru únavy ruské veřejnosti z konfliktu je obtížné měřit kvůli přísným státním kontrolám disentu, uvedla Reuters.

Mamonov jako hlavní faktory podporující vyhlídky na případnou mírovou dohodu uvedl pokračující ofenzivu ruské armády na Ukrajině, neochotu USA financovat Ukrajinu a neschopnost Evropské unie plně nahradit Spojené státy finančně i vojensky.

Co ruština na Ukrajině, aktiva na Západě? Kreml odmítl změny v mírovém plánu

Dodal, že po skončení vojenských akcí jsou za hlavní priority považovány reintegrace veteránů „speciální vojenské operace“ do společnosti a rekonstrukce okupovaných ukrajinských regionů, ale i ruských pohraničních oblastí.

Podle nezávislé agentury Levada, která byla podle ruských zákonů během konfliktu označena za „zahraničního agenta“, zhruba dvě třetiny Rusů podporují mírové rozhovory, což je nejvyšší podíl od začátku války.

„Nechť zhyne.“ Zelenskyj řekl ve vánočním poselství, co si Ukrajinci nejvíc přejí

Kreml ve středu uvedl, že Putin byl informován o kontaktech svých představitelů s vyslanci prezidenta Donalda Trumpa ohledně amerických návrhů na možnou mírovou dohodu na Ukrajině a že Moskva nyní zformuluje svůj postoj.

Už nyní je jasné, že souhlasit nebude.

Putin v posledních týdnech prohlásil, že jeho podmínkou pro mír je, aby se Ukrajina vzdala zhruba pěti tisíc kilometrů čtverečních Donbasu, který stále kontroluje, a aby se Kyjev oficiálně vzdal svého záměru vstoupit do vojenské aliance NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v těchto dnech prohlásil, že nejnovější verze amerického plánu na ukončení války na Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Na dlouhodobém konsensu ohledně územních otázek se ovšem ukrajinští a američtí vyjednavači na víkendových jednáních dohodnout nedokázali.

