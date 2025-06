Kdo vládne v Íránu, co ženy nesmí, co se tam vyrábí a proč tak nenávidí Izrael

Íránská revoluce Islámská revoluce začala v Íránu v roce 1978. Teheránem a dalšími městy otřásaly protesty nespokojených obyvatel, kteří vládnoucího šáha Rézu Pahlavího vyzývali k odchodu. Perský monarcha však místo toho vyhlásil stanné právo a osmé zářijové noci při masakru, který vešel do historie jako Černý pátek, zemřelo v hlavním městě 86 lidí (některá svědectví uvádějí až dva tisíce mrtvých). Stále větší tlak na vládu vedl 16. ledna 1979 k šáhově odletu do Spojených států. Hlavní postava revoluce, ajatolláh Ruholláh Chomejní ze svého exilu naopak přiletěl zpět do Teheránu, a to 1. února 1979. Z prozápadního Íránu se krátce nato stala teokratická islámská republika. Tento režim je v zemi dodnes.