Podivuhodný život miliardáře Durova. Vzdoroval i Putinovi, teď ukazuje svaly

Pavel Durov byl vždy mužem kontrastů, rád trávil hodiny o samotě v potemnělém petrohradském pokoji, kde mu tvář ozařoval jen zářící monitor jeho počítače. Zároveň se v něm čas od času probouzel nezkrotný showman. Například když v květnu 2012 v ulicích rodného města rozhazoval z balkonu statisíce rublů a sledoval, jak k němu prostí občané vzhlíží jako ke králi.

Devětatřicetiletý podnikatel se během pár let stal celosvětovým fenoménem, na internetu ho obhajuje i slovutný Elon Musk. Coby zakladatel komunikační aplikace Telegram, která si zakládá na co největším soukromí uživatelů, se však dříve nebo později musel znelíbit politickým špičkám. Vladimir Putin to před pár lety začal, francouzské úřady nyní udělaly na až hollywoodském příběhu ruského bohatýra další kaňku.