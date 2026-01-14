Kdo bude na řadě po Venezuele? Země v hledáčku Donalda Trumpa

Matouš Waller
  8:18
Rozličné výhrůžky i fantazie vůči zemím na americkém kontinentu se z úst lídra USA hrnou už nějakou dobu, útok na Venezuelu jim však dodal na vážnosti. Jaké mají důvody a kam až sahají ambice Donalda Trumpa?

Protesty proti Donaldu Trumpovi v grónském hlavním městě Nuuk | foto: Profimedia.cz

Plány na posilování vlivu USA takřka na celé západní hemisféře popisuje nová Národní bezpečnostní strategie, která se dotýká i Evropy. Spojené státy s Donaldem Trumpem v čele se dle prohlášení vracejí k Monroeově doktríně, která cílí na omezení zahraničního vměšování na celé západní polokouli.

Jejím prosazováním chtějí obnovit svou převahu a omezit vliv dalších zemí, například Číny nebo Ruska, respektive tyto země z kontinentu úplně vytlačit. V intervencích v řadě zemí vidí americký prezident Trump řešení různorodých problémů v souladu s bezpečnostními zájmy USA.

Americké ambice zasahují zejména do Latinské Ameriky, ale týkají se i severního souseda nebo Grónska.

„Donroeova doktrína“ posílí dělení světa podle Číny, ta může Venezuelu obětovat

Argentina

Svůj vliv v Argentině Bílý dům prosazuje finanční podporou. Trump má v oblibě tamního prezidenta Javiera Mileie a jeho nekompromisní ekonomickou politiku. Nekompromisní osekání vládních výdajů i byrokracie z něj vytvořilo hrdinu americké pravice.

Trump chystá finanční pomoc Argentině. Bouří se tentokrát i jeho příznivci

Dle novinářů Washington Post by v případě podařené transformace mohla země posloužit jako příklad pro potvrzení Trumpových snah o zeštíhlení státní sféry. Finanční pobídky zbídačené zemi však pobouřily i část Trumpových příznivců, například mezi farmáři, kteří právě kvůli Argentině přišli o část svých zakázek.

Brazílie

Bílý dům se zapojil i do politického dění v Brazílii. Minulý rok zavedl drastická cla na dovoz zboží z této jihoamerické země, které byly odvetou za odsouzení bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, jehož Trump dlouhodobě podporuje.

Soud jej loni v září za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022 poslal na 27 let do vězení. Americký prezident v návaznosti na to uvalil sankce i na soudce nejvyššího soudu a většině také zrušil víza. Podle agentury Reuters sankce skončily v polovině loňského prosince. Čtyřicetiprocentní cla na dovoz zboží ještě o měsíc dříve.

Grónsko

Svůj zájem o Grónsko Trump vyjádřil poprvé už během svého prvního období v Bílém domě. Na arktické zemi ho lákají bohatá naleziště nerostných surovin, ale také výhodná poloha. Ostrov na severu amerického kontinentu Američanům už v minulosti posloužil jako účinná bariéra proti sovětským ponorkám a obdobný důvod mají i nyní.

Poloha ostrova umožňuje kontrolu nad novými obchodními trasami, které vznikají v tající Arktidě. O ně má kromě USA zájem i Rusko a Čína. Už dnes navíc na ostrově leží americká základna, která je součástí protiraketového systému USA.

Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme

Honduras

Začátkem loňského prosince se Trump vyjádřil k problémům během sčítání hlasů v prezidentských volbách. Zpochybnil důvěryhodnost komise v Hondurasu kvůli náhlému pozastavení sčítání a varoval před možnými vážnými následky. Před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který po přepočtení hlasů jen těsně zvítězil.

Do kampaně se Trump veřejně zapojil už o několik dní předtím a oznámil, že v případě zvolení protikandidáta omezí Hondurasu pomoc. Spojené státy díky prezidentské milosti Donalda Trumpa také z vězení propustily bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeze, odsouzeného na 45 let za obchodování s kokainem.

Chile

Trumpovým zájmům nahrávají také nedávné prezidentské volby, které vyhrál krajně pravicový politik José Antonio Kast. Sám je obdivovatelem amerického prezidenta. V plánu má například razantní ekonomické škrty.

Prezidentské volby v Chile vyhrál Kast. Jeho otec byl v NSDAP, bratr u Pinocheta

Američané jsou přesvědčení, že země nyní bude prosazovat společné zájmy s USA a bojovat proti migraci. Změna politického vedení by mohla vést i k oživení obchodních vztahů – Američany by totiž mohlo zajímat i místní nerostné bohatství.

Kanada

Zájem o připojení kanadského území ke Spojeným státům Trump dával veřejně najevo už dlouho před svým nástupem do druhého funkčního období. Opět argumentoval národní bezpečností i oboustrannou ekonomickou výhodností, nasazení armády však už zkraje vyloučil.

Zájem Američanů o připojení Kanady jako 51. státu USA je nicméně ještě pragmatičtější. Bývalý premiér země Justin Trudeau se nechal slyšet, že Spojené státy chtějí zemi hlavně kvůli rozsáhlým zásobám přírodních zdrojů.

Na Trumpově mapě už je Kanada americká. A Musk se vysmál Trudeauovi

Kolumbie

O zemi uprostřed amerického kontinentu se Trump dlouhodobě vyjadřuje negativně. Prezidenta země Gustava Petro označil za nemocného muže a obvinil jej z vlastnictví továren na kokain a podílu na pašování drog do USA.

Zároveň podle Trumpa selhává v boji s drogovým byznysem, na který právě Spojené státy přispívají. Americký prezident se proto opakovaně nechal slyšet, že na stole je, kromě současných sankcí, i varianta vojenské operace.

Kuba

Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

Spojené státy dlouhodobě považují politický režim na Kubě za nepřátelský. Pozici ostrovního státu však značně omezily právě nedávné události ve Venezuele, jelikož přišla o přísun dostupné ropy.

Trump nyní zemi, která je podle jeho slov na okraji kolapsu, tlačí do uzavření dohody s USA.

Mexiko

Podobně jako v případě Kolumbie, i Mexiko čelí dlouhodobým slovním výpadům amerického prezidenta. Zemi viní z liknavého přístupu k drogám, které podle Trumpa přes její území putují do Spojených států.

Za problematické má zejména drogové kartely, které považuje za příliš silné – natolik, že na řešení situace nemá dostatečný vliv ani mexická vláda, která by podle něj byla schopna situaci řešit. Trump v případě potřeby nevyloučil zahájení útoků.

Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Panama

Z Bílého domu zněly opakovaně i hrozby o násilném převzetí kontroly nad Panamským průplavem. Už více než před rokem se nechal slyšet, že se mu nelíbí, jakým způsobem Panama jednu z nejdůležitějších vodních cest na světě po převzetí od USA v roce 1999 spravuje.

Omezte čínský vliv v průplavu, jinak USA zakročí, řekl Rubio prezidentovi Panamy

Trumpovi se nelíbí ceny, které musí lodě za proplutí platit. Úskalí však tkví ve vlivu Číny v Panamě. Obě země se už v roce 2017 dohodly na obchodní spolupráci a společných infrastrukturních projektech. Pravidelné smlouvy s tříletou platností však letos Panama neobnoví, čímž obavy Američanů zmírnila.

Vstoupit do diskuse

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

S Antifou proti Antifě. Německou krajně levicovou scénu polarizuje Palestina

Premium
Německou krajně levicovou scénu rozděluje vztah k blízkovýchodní krizi.

Policie ve východoněmeckém Lipsku má teď plné ruce práce. Chystá se na rozsáhlou víkendovou akci kvůli soupeření dvou znepřátelených levicových skupin. Své příznivce mobilizuje jednak skupina Handala...

14. ledna 2026  9:16

Poslanci rozhodnou o důvěře Babišově vládě, Piráti už nechodí pozpátku

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat....

14. ledna 2026  5:43,  aktualizováno  9:11

Před 200 lety vyšlo první číslo francouzského periodika Le Figaro

Nejstarší francouzský deník Le Figaro.

První číslo nejstaršího francouzského periodika Le Figaro vyšlo 15. ledna 1826. Dnešní solidní konzervativní deník se překvapivě vyvinul ze satirického týdeníku, od kterého převzal i své titulní...

14. ledna 2026  9:08

Rok 2025 byl třetím nejteplejším. Svět se blíží hranici stanovené Pařížskou dohodou

Paříž zasáhla vlna veder, turisté se proto ochlazují ve fontáně Trocadero vedle...

Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 °C) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 °C chladnějším než...

14. ledna 2026  8:57

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

14. ledna 2026  8:42

Pekarová Adamová po odchodu z politiky pracuje pro KPMG. Pomáhá rozvíjet byznys

Markéta Pekarová Adamová (5. listopadu 2025)

Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) po odchodu z politiky pracuje pro poradenskou společnost KPMG. Věnuje se řízení rozvoje podnikání.

14. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  8:39

Zmrzlina „vařená na sněhu“ je virální hit. Výroba je prostá, hlavně je zapotřebí sníh

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Na sociálních sítích se šíří virální zimní recept na domácí sněhovou zmrzlinu. Je to ale jinak, než to na první pohled vypadá. Zmrzlina se „vaří“ na sněhu, nikoliv ze sněhu. Ale sníh je pro výrobu...

14. ledna 2026  8:34

Kdo bude na řadě po Venezuele? Země v hledáčku Donalda Trumpa

Protesty proti Trumpovi v hlavním městě Nuuk

Rozličné výhrůžky i fantazie vůči zemím na americkém kontinentu se z úst lídra USA hrnou už nějakou dobu, útok na Venezuelu jim však dodal na vážnosti. Jaké mají důvody a kam až sahají ambice Donalda...

14. ledna 2026  8:18

Výstraha před ledovkou trvá, silnice napříč republikou jsou však zatím sjízdné

Situace na D35 z Ostravy do Olomouce po nočním sněžení (13. ledna 2026)

Ráno jsou teploty většinou mezi +2 až -3 °C, častěji mrzne na Moravě. Teploty povrchů jsou však po předchozím mrazivém období většinou pod nulou a voda z natátého sněhu a ledu na nich během noci opět...

14. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  8:04

Názorový web Lidovky.cz má u čtenářů úspěch. Loni jeho čtenost rostla

Nové Lidovky.cz

Názorový web Lidovky.cz v roce 2025 zvýšil čtenost o téměř 10 milionů zobrazených stránek, což je šestiprocentní nárůst. Nejnovější čísla nezávislého měření návštěvnosti NetMonitor ukazují, že o...

14. ledna 2026

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Pozor, padá led. Kdo odpovídá za pád rampouchů a sněhu ze střechy?

Rampouchy mohou způsobit těžká zranění.

Zatímco úklid chodníků už většinou řeší město, nad vašimi hlavami tiká časovaná bomba, za kterou si ručíte sami. Rampouchy velké jako stalaktity v Kateřinské jeskyni a sněhové laviny na střechách...

14. ledna 2026  7:58

„Okamžitě opusťte Írán.“ USA vyzvaly své občany v zemi k evakuaci

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Spojené státy v úterý vyzvaly své občany v Íránu, aby tuto zemi okamžitě opustili, a doporučily jim odjet do Turecka nebo Arménie. Přes dva týdny trvající protivládní protesty si podle lidskoprávních...

14. ledna 2026  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.