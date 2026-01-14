Kdo bude na řadě po Venezuele? Země v hledáčku Donalda Trumpa

Plány na posilování vlivu USA takřka na celé západní hemisféře popisuje nová Národní bezpečnostní strategie, která se dotýká i Evropy. Spojené státy s Donaldem Trumpem v čele se dle prohlášení vracejí k Monroeově doktríně, která cílí na omezení zahraničního vměšování na celé západní polokouli.
Jejím prosazováním chtějí obnovit svou převahu a omezit vliv dalších zemí, například Číny nebo Ruska, respektive tyto země z kontinentu úplně vytlačit. V intervencích v řadě zemí vidí americký prezident Trump řešení různorodých problémů v souladu s bezpečnostními zájmy USA.
Americké ambice zasahují zejména do Latinské Ameriky, ale týkají se i severního souseda nebo Grónska.
|
„Donroeova doktrína“ posílí dělení světa podle Číny, ta může Venezuelu obětovat
Argentina
Svůj vliv v Argentině Bílý dům prosazuje finanční podporou. Trump má v oblibě tamního prezidenta Javiera Mileie a jeho nekompromisní ekonomickou politiku. Nekompromisní osekání vládních výdajů i byrokracie z něj vytvořilo hrdinu americké pravice.
|
Trump chystá finanční pomoc Argentině. Bouří se tentokrát i jeho příznivci
Dle novinářů Washington Post by v případě podařené transformace mohla země posloužit jako příklad pro potvrzení Trumpových snah o zeštíhlení státní sféry. Finanční pobídky zbídačené zemi však pobouřily i část Trumpových příznivců, například mezi farmáři, kteří právě kvůli Argentině přišli o část svých zakázek.
Brazílie
Bílý dům se zapojil i do politického dění v Brazílii. Minulý rok zavedl drastická cla na dovoz zboží z této jihoamerické země, které byly odvetou za odsouzení bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, jehož Trump dlouhodobě podporuje.
Soud jej loni v září za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022 poslal na 27 let do vězení. Americký prezident v návaznosti na to uvalil sankce i na soudce nejvyššího soudu a většině také zrušil víza. Podle agentury Reuters sankce skončily v polovině loňského prosince. Čtyřicetiprocentní cla na dovoz zboží ještě o měsíc dříve.
Grónsko
Svůj zájem o Grónsko Trump vyjádřil poprvé už během svého prvního období v Bílém domě. Na arktické zemi ho lákají bohatá naleziště nerostných surovin, ale také výhodná poloha. Ostrov na severu amerického kontinentu Američanům už v minulosti posloužil jako účinná bariéra proti sovětským ponorkám a obdobný důvod mají i nyní.
Poloha ostrova umožňuje kontrolu nad novými obchodními trasami, které vznikají v tající Arktidě. O ně má kromě USA zájem i Rusko a Čína. Už dnes navíc na ostrově leží americká základna, která je součástí protiraketového systému USA.
|
Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme
Honduras
Začátkem loňského prosince se Trump vyjádřil k problémům během sčítání hlasů v prezidentských volbách. Zpochybnil důvěryhodnost komise v Hondurasu kvůli náhlému pozastavení sčítání a varoval před možnými vážnými následky. Před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který po přepočtení hlasů jen těsně zvítězil.
Do kampaně se Trump veřejně zapojil už o několik dní předtím a oznámil, že v případě zvolení protikandidáta omezí Hondurasu pomoc. Spojené státy díky prezidentské milosti Donalda Trumpa také z vězení propustily bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeze, odsouzeného na 45 let za obchodování s kokainem.
Chile
Trumpovým zájmům nahrávají také nedávné prezidentské volby, které vyhrál krajně pravicový politik José Antonio Kast. Sám je obdivovatelem amerického prezidenta. V plánu má například razantní ekonomické škrty.
|
Prezidentské volby v Chile vyhrál Kast. Jeho otec byl v NSDAP, bratr u Pinocheta
Američané jsou přesvědčení, že země nyní bude prosazovat společné zájmy s USA a bojovat proti migraci. Změna politického vedení by mohla vést i k oživení obchodních vztahů – Američany by totiž mohlo zajímat i místní nerostné bohatství.
Kanada
Zájem o připojení kanadského území ke Spojeným státům Trump dával veřejně najevo už dlouho před svým nástupem do druhého funkčního období. Opět argumentoval národní bezpečností i oboustrannou ekonomickou výhodností, nasazení armády však už zkraje vyloučil.
Zájem Američanů o připojení Kanady jako 51. státu USA je nicméně ještě pragmatičtější. Bývalý premiér země Justin Trudeau se nechal slyšet, že Spojené státy chtějí zemi hlavně kvůli rozsáhlým zásobám přírodních zdrojů.
|
Na Trumpově mapě už je Kanada americká. A Musk se vysmál Trudeauovi
Kolumbie
O zemi uprostřed amerického kontinentu se Trump dlouhodobě vyjadřuje negativně. Prezidenta země Gustava Petro označil za nemocného muže a obvinil jej z vlastnictví továren na kokain a podílu na pašování drog do USA.
Zároveň podle Trumpa selhává v boji s drogovým byznysem, na který právě Spojené státy přispívají. Americký prezident se proto opakovaně nechal slyšet, že na stole je, kromě současných sankcí, i varianta vojenské operace.
Kuba
|
Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě
Spojené státy dlouhodobě považují politický režim na Kubě za nepřátelský. Pozici ostrovního státu však značně omezily právě nedávné události ve Venezuele, jelikož přišla o přísun dostupné ropy.
Trump nyní zemi, která je podle jeho slov na okraji kolapsu, tlačí do uzavření dohody s USA.
Mexiko
Podobně jako v případě Kolumbie, i Mexiko čelí dlouhodobým slovním výpadům amerického prezidenta. Zemi viní z liknavého přístupu k drogám, které podle Trumpa přes její území putují do Spojených států.
Za problematické má zejména drogové kartely, které považuje za příliš silné – natolik, že na řešení situace nemá dostatečný vliv ani mexická vláda, která by podle něj byla schopna situaci řešit. Trump v případě potřeby nevyloučil zahájení útoků.
|
Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro
Panama
Z Bílého domu zněly opakovaně i hrozby o násilném převzetí kontroly nad Panamským průplavem. Už více než před rokem se nechal slyšet, že se mu nelíbí, jakým způsobem Panama jednu z nejdůležitějších vodních cest na světě po převzetí od USA v roce 1999 spravuje.
|
Omezte čínský vliv v průplavu, jinak USA zakročí, řekl Rubio prezidentovi Panamy
Trumpovi se nelíbí ceny, které musí lodě za proplutí platit. Úskalí však tkví ve vlivu Číny v Panamě. Obě země se už v roce 2017 dohodly na obchodní spolupráci a společných infrastrukturních projektech. Pravidelné smlouvy s tříletou platností však letos Panama neobnoví, čímž obavy Američanů zmírnila.