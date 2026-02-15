Rusové zuří. Kazachstán chce dát jejich jazyk na vedlejší kolej

  20:33
Autoritářský prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev hodlá změnit ústavu. Součástí plánu je úprava formulace týkající se ruštiny jako rovnocenného jazyka ke kazaštině. Nově má být označena jako jazyk používaný „spolu s“ kazaštinou v úřední komunikaci. V Rusku už změna vyvolala kritiku, podle některých ukrajinských komentátorů naznačuje, že Moskva dál ztrácí svého spojence.
Ruský diktátor Vladimir Putin přijel na dvoudenní návštěvu do Kazachstánu. Jednal se svým protějškem Kasymem-Žomartem Tokajevem. (28. listopadu 2024) | foto: Reuters

Prezident Donald Trump s prezidentem Kazachstánu Kasymem-Žomartem Tokajevem v...
Tádžický prezident Emómalí-ji Rahmón, kyrgyzský prezident Sadyr Žaparov, čínský...
Článek 9 ústavy uvádí kazaštinu jako státní jazyk, zatímco ruštině ponechává možnost úředního použití. To se nemění. Ústavní komise však 10. února upravila jednu formulaci, což vyvolalo v Rusku pobouření.

Původně se uvádělo, že ruština je ve veřejné správě a ve vládě používána „na rovné úrovni“ s kazaštinou. Nově má být používána „spolu s“ kazaštinou. Použitý termín қатар znamená také „vedle“. O ústavních změnách budou Kazaši hlasovat v referendu 15. března.

Portál Novaja Gazeta vysvětluje, že dříve museli občané dostávat stejné množství informací v ruštině jako v kazaštině, zatímco nově by tomu tak mělo být pouze na jejich žádost. Podle deníku se stát tímto krokem snaží omezit počet lidí, kteří si ve státní sféře vybudovali kariéru, aniž by ovládali státní jazyk.

Úřady změnu označují za redakční úpravu s cílem zajistit terminologickou a sémantickou konzistenci. Mnozí pozorovatelé, včetně ruských a ukrajinských, ji však vnímají jako nenápadné oslabení postavení ruštiny.

Teď ulovit Saúdy. Abrahámovské dohody Trump dotlačil až k hranicím Ruska

„Ačkoli se tyto změny jeví jako formální, odrážejí konzistentní politiku Kazachstánu postupně omezovat vliv Ruska na jeho vnitřní záležitosti,“ uvedlo ukrajinské Centrum pro boj s dezinformacemi při Radě národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Podle něj kazaština stále více převládá nad ruštinou ve veřejné sféře i ve školství. „Zatímco Kreml se nadále soustředí na válku proti Ukrajině, Rusko pokračuje ve ztrátě svých pozic ve Střední Asii.“

Novaja Gazeta podotýká, že mladší generace začíná používat převážně kazaštinu. Pokud se učí cizí jazyk, bývá to častěji angličtina než ruština. Vláda však mimo státní správu zatím nenabízí řešení pro velký počet ruskojazyčných obyvatel, kteří kazaštinu dostatečně neovládají.

Bude Kazachstán nová Ukrajina?

Zpráva se rychle rozšířila v ruském mediálním prostoru. Novaja Gazeta píše, že komentáře jsou často nepřátelské a situaci srovnávají s Ukrajinou. Moskva svou invazi mimo jiné odůvodňuje tvrzením, že Kyjev diskriminoval ruskojazyčné obyvatelstvo, když v roce 2019 ustanovil ukrajinštinu jako jediný státní jazyk. Úředníci, poslanci, učitelé či soudci ji musí ovládat plynně. Mnozí Ukrajinci sice dříve běžně mluvili rusky, dnes ji však část společnosti vnímá jako jazyk okupantů.

K věci se vyjádřili i ruští poslanci. „Je velký rozdíl mezi ‚na rovné úrovni‘ a ‚spolu s‘,“ zdůraznil poslanec Státní dumy Konstantin Zatulin. Politologové Vladimir Jevsejev a Dmitrij Solonnikov uvedli, že Kazachstán zapomíná na své úzké vazby s Ruskem a snaží se získat přízeň Spojených států. Prokremelský portál ANNA News napsal, že nová kazašská ústava „se píše v Bruselu a Washingtonu“.

Místo „holodomoru“ jen hladomor. Kazachstán zametá stopy po vině Rusů

Opatrné formulace podle některých analytiků naznačují, že Astana si nechce pohněvat Moskvu a zároveň se snaží předejít výzvám k ochraně ruské menšiny, která tvoří zhruba 15 procent obyvatel země. „Pro většinu je moudřejší přijmout svůj jazyk s opatrným respektem, než z něj dělat zbraň konfliktu,“ uvedl kazašský zákonodárce Ermurat Bapi.

Někteří Kazaši však považují opatření za nedostatečné a požadují důslednější ochranu kazaštiny. „Nejasná formulace brání plnému používání kazaštiny ve veřejném životě,“ uvedl aktivista Serik Aljuly. „Občané musí hájit své právo na přístup ke službám ve státním jazyce. Odstranění či vyjasnění postavení ruštiny jako normy úředního jazyka je požadavkem naší doby.“

Kritika ústavních změn je v Kazachstánu utlumená. Prezident nechává zadržovat ty, kteří se proti nim příliš hlasitě staví.

Navrhované změny by výrazně proměnily politický systém země. Dvoukomorový parlament by se změnil na jednokomorový, počet poslanců by se snížil ze 148 na 145. Prezident by mohl jmenovat viceprezidenta. Pokud by byl parlament rozpuštěn, mohl by prezident vydávat zákony místo něj. Seznam vysokých úředníků jmenovaných prezidentem by se minimálně zdvojnásobil, a pokud by parlament dvakrát odmítl jejich jmenování schválit, prezident by jej mohl rozpustit.

