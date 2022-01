Je čas platit, vzkázal nový prezident. Kazachstán jde po penězích oligarchů

Po chaosu, který zmítal v posledních dnech Kazachstánem, snaží se teď jeho prezident Kasym-Žomart Tokajev posílit své pozice novými reformami. Ty by mohly napříště zasáhnout kapsy i nejbohatší elity, která v zemi vyrostla za éry jeho předchůdce Nursultana Nazarbajeva. Ta by podle Tokajeva měla vkládat, co je Kazachům dlužna, do nového fondu.