Je to jako Hra o trůny, popisuje kazachstánský rodák situaci ve své zemi

Co přesně se v Kazachstánu děje?

Navzdory svému oficiálnímu názvu „Republika Kazachstán“ jde z politického hlediska o středověké království, které můžete vidět třeba v seriálu Hra o trůny. Odehrává se tam vnitřní boj mezi rody v zemi nebo v rámci samotného rodu Nazarbajevů.

Po třech desetiletích autoritářské vlády Nursultana Nazarbajeva byl jmenován nový „král“. Tokajev po dvou letech u moci neměl ale žádné výsledky, protože ho celá hierarchie moci ignorovala. Nazarbajev si i nadále udržoval silnou kontrolu nad armádou, speciálními jednotkami a zpravodajskými službami.

Co si o situaci v Kazachstánu myslíte?

O rodinu a přátelé si starost nedělám, protože násilí v zemi je pouze v několika oblastech.

Jak vás tato situace ovlivňuje?

Jelikož žiji v zahraničí, tak vůbec. Lidé v Kazachstánu jsou ale doslova odříznuti od světa. Vláda jim vypnula internetové připojení, ale předpokládám, že vyhrocená situace bude u konce, jakmile skončí jednání v rámci rodiny Nazarbajevů.

Jaký je život v Kazachstánu pro jeho občany?

Já pocházím z privilegované rodiny. Můj život byl velmi odlišný od průměrného kazašského občana. Abyste pochopili, proč se mladí zapojují do násilných protestů, musíte se vžít do pocitů průměrného mladíka.

Za prvé, narodí se v „aul“ (vesnici), kde navštěvuje kazaštinou mluvící školu (vzdělání v kazašském jazyce je mnohem horší než v ruštině a je to obecně zmáná věc). Po dokončení střední školy se stěhuje do velkých měst za lepšími životními a pracovními příležitostmi. Zde se setkává s tvrdou realitou nízkých mezd (vydělá okolo tří tisíc korun měsíčně jako dělník, jako obsluha v obchodě nebo jako hlídač). Ruština je nutností pro získání vysoce placených pozic téměř v jakékoli sféře ekonomiky.

Přitom ve městech, kde se narodili a vyrostli Kazachstánci, jejichž rodným jazykem je ruština, se daří najít lepší pracovní příležitosti a žít mnohem pohodlněji. To vytváří určité trhliny ve společnosti. Zatímco vláda má plné ruce práce s tím, aby krále a jeho rodinu obohatila, tyto velmi reálné, existenční a důležité otázky se vůbec neřeší.

Jak tamní lidé vnímají současnou vládu?

Byla by chyba myslet si, že Nazarbajevova vláda zůstala po třech desetiletí nezpochybněna. Mnozí chytří, dobře informovaní a respektovaní lidé dávno vyjádřovali své obavy a požadovali spravedlivou a demokratickou vládu.

Ale byli umlčeni, bylo jim vyhrožováno jim nebo byli zavražděni. Současný status quo je lidem v Kazachstánu dobře znám – nezahrávejte si s vládou a my vás necháme na pokoji. Pokud se vám zde nelíbí, odejděte. Minimálně polovina mých spolužáků už v zemi nežije.

Chtějí Kazaši jiný režim?

Ano. Stejně jako lidé v Severní Koreji by chtěli více svobody. Hlavní město Astana bylo přejmenováno na Nur-Sultan. Jsme opravdu tak odlišní od Severní Koreje?

Jaká je současná nálada ve společnosti?

Lidé se utěšují představami, že jakmile bude v zemi vládnout Nazarbajev, bude se rozvíjet. Mladá generace vyjadřuje své obavy a nelibost nad současným stavem událostí.

Ve 30. letech 20. století poté, co byla v Kazachstánu dobře zavedena sovětská vláda, režim potlačil a zabil většinu vzdělaných a inteligentních lidí. Přesně to Nazarbajevův režim udělal s kazašským národem v 90. letech a v letech po roce 2000. Jak kdysi napsal slavný kazašský básník Abaj Kunanbajuly „Narodil jsem se jako Kazach a nevím, jestli se mám smát, nebo plakat“. Jeho prosby vzdělávat lidi a reformovat politickou strukturu vládnoucí elita odmítala vyslyšet, totéž se děje i teď.

Jak lidé vnímají ruský tlak? Bojí se, že Rusko zasáhne v současné nestabilní situaci a upevní tak svůj vliv?

Je dobře známo, že Putin se od pana Nazarbajeva mnohému naučil. Pokud jde o vraždy a politické represe, Rusko za Kazachstánem zaostává. Aby si Nazarbajev zajistil svou vládu, rozvinul velmi těsné korupční vztahy s vyššími pozicemi v rámci ruské politické elity. Poté, co se jeho vlastní vnuk pokusil odhalit sítě korupce, kde byly lidu Kazachstánu ukradeny doslova miliardy dolarů, však záhadně zemřel.

Jaké má Kazachstán vyhlídky?

V 19. století se mnoho Kazachů přestěhovalo z hranic kazašského chanátu na území ruské říše, protože tam byly nižší daně a soudní systém byl spravedlivější. Právě teď se do Ruska stěhuje velký počet obyvatel, a i přes problémy s Putinovým režimem, je to menší zlo ve srovnání se současnou vládou. Nazarbajevův režim dostal zemi do bodu, odkud není návratu. Kazašská autonomní republika bude součástí Ruské federace a je otázkou, kdy a ne jestli se to stane.

Chápejte ale, že tato slova přicházejí od někoho, kdo je velmi pesimistický ohledně vyhlídek Kazachstánu. Odstěhoval jsem se už dávno. Spousta lidí by třeba byla mnohem optimističtější.