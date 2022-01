Kazachstánem zmítají lidové bouře, režim se otřásá v základech

Ve středu do budovy radnice v Almaty vtrhl agresivně naladěný dav čítající asi 3000 mužů. Policisté v přibližně polovičním počtu předtím ustoupili k bývalé rezidenci prezidenta vzdálené několik desítek metrů od radnice. Část davu se pokusilo dostat také do rezidence samotné, uvedl zpravodajský server Nur.kz.

„Policisté, kteří se pokoušeli zadržet útok demonstrantů, se pokoušejí utéci, demonstranti je mlátí. Policejní vozy, které byly rozmístěny v okolí radnice, odjely. Nad budovou se valí černý kouř,“ vylíčil zpravodaj. Podle očitých svědků jsou v okolí slyšet výstřely, z radnice stoupá černý dým. Demonstranti několik policistů zbili a strážcům pořádku odebírají obušky, zábleskové granáty, přilby a plastové štíty.

V Altmaty hoří i budova městské prokuratury a místní pobočka vládnoucí strany Nur-Otan (Světlo vlasti). Podnikatelské sdružení hlásí případy útoků na banky, obchody a restaurace. Demonstranti podle ministerstva vnitra zaútočili na vládní budovy i ve dvou dalších městech na jihu Kazachstánu. Policie použila vodní dělo proti davu před radnicí v Aktobe na západě země.

V hlavním městě devatenáctimilionové země byl ve středu vyhlášen do 19. ledna výjimečný stav. V jeho době platí zákaz nočního vycházení od 23:00 do sedmé hodiny ranní. Agentura TASS popřela zprávy, že společnost Aeroflot ruší lety do Kazachstánu. „Aeroflot nic nezrušil. Letiště fungují normálně,“ napsala agentura s odvoláním na nejmenovaný zdroj z letecké branže.

Policie zatkla více než 200 lidí a několik desítek policistů utrpělo zranění. Velitelství policie uvedlo, že ve středu města pokračuje operace k zajištění pořádku, a vyzvalo obyvatele, aby zůstali doma, motoristé se mají centru vyhnout. Lékařské ošetření v Almaty vyhledalo 190 lidí, včetně 137 policistů. Čtyři desítky lidí hospitalizovali, z toho sedm je na jednotkách intenzivní péče, včetně čtyř policistů.

Protesty vypukly 2. ledna ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na LPG, jehož ceny se pak zdvojnásobily na 120 tenge (asi šest korun). Následně se demonstrace rozšířily do dalších měst a vedly k odvolání vlády prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem.

Kazašská televize ve středu informovala o zatčení ředitele závodu na zpracování plynu a dalšího úředníka v Mangyšlacké oblasti, kde se nachází město Žanaozen. Podle tohoto zdroje jsou obvinění, že „bezdůvodně zvýšili cenu plynu“, což „vedlo k masovým protestům po celé zemi“.

Prezident již dříve vyhlásil dvoutýdenní výjimečný stav v Almaty a několika regionech kolem metropole, během nějž platí například noční zákaz vycházení, shromažďování, prodeje zbraní, střeliva a alkoholu. Nové přechodné vládě nařídil, aby usměrnila ceny paliv stejně jako ostatního „společensky významného“ zboží.

Konec stability?

V bývalé sovětské středoasijské republice, kde je veřejný život přísně kontrolovaný a parlament se obejde bez opozice, jsou veřejné protesty velmi vzácné a také nezákonné, pokud je organizátoři v předstihu nenahlásí.

Protesty otřásly obrazem bývalé sovětské republiky jako politicky stabilní a přísně kontrolované země, který za tři desetiletí své nezávislosti využila k přilákání stovek miliard dolarů zahraničních investic do svého ropného průmyslu, poznamenala agentura Reuters.

Tokajev v prezidentském úřadu v roce 2019 vystřídal Nursultana Nazarbajeva, který byl u moci téměř třicet let. Někdejší komunistický aparátčík, který v roce 2010 dostal oficiální titul vůdce národa, podle analytiků nadále drží moc pevně v rukou. Stále je předsedou vlivné bezpečnostní rady a šéfem vládní strany.

Podle některých pozorovatelů už nejde jen o ekonomické požadavky, demonstranti cílí na reformu autokratického režimu. „Lidé chápou, že už nejde jen o cenu LPG, to byl jen vedlejší projev. Jde jim o změnu politického režimu v Kazachstánu: aby Nursultan Nazarbajev přišel o moc a prezident Tokajev odešel z funkce,“ řekl ruskému deníku Novaja Gazeta novinář a aktivista Lukpan Achmedjarov, podle nějž demonstranti požadují vytvoření přechodné vlády a vyhlášení svobodných voleb.